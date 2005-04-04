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Совещание для наставников по внедрению системы управления качеством в лаборатории в соответствии с международным стандартом ISO 15189

Опубликовано: Вторник, 12 марта 2019 г. - 09:15
Тема: События и мероприятия Версия для печати

Обсуждение темы расширения программы наставничества на микробиологические лаборатории, ответственные за определение чувствительности к антимикробным препаратам, было продолжено на совещании для наставников по внедрению системы управления качеством в лаборатории в соответствии с международным стандартом ISO 15189, которое состоялось в Копенгагене, Дания, 14-15 февраля 2019 г.

От Российской Федерации в работе совещания приняла участие Марина Витальевна Сухорукова.

Во время совещания были сформулированы рекомендации для микробиологических лабораторий и руководителей учреждений по организационным и методическим вопросам микробиологической диагностики, обсуждены возможные критерии оценки качества преаналитического, аналитического и постаналитического этапов выполнения микробиологических исследований для разработки конкретных шагов первого этапа внедрения системы менеджмента качества в лабораториях, получающих наставническую поддержку.

Все участники совещания были единодушны во мнении, что выстраивание конструктивных взаимоотношений наставников и сотрудников лаборатории, создание позитивной рабочей атмосферы, способствующей сохранению лучшего из предшествующего опыта наравне с пошаговым внедрением современной научно-обоснованной международной практики микробиологических исследований, является необходимым условием этой большой работы и, в конечном итоге, предоставления своевременных и точных лабораторных результатов.


Копенгаген, Дания
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ISO 15189, совещание, микробиологическая лаборатория, система управления качеством

  
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