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Saccharomyces boulardii плюс последовательная эрадикационная терапия Helicobacter pylori

Опубликовано: Понедельник, 04 марта 2019 г. - 09:35
Тема: Пробиотики Версия для печати

С целью установления эффективности пробиотика Saccharomyces boulardii CNCM I-745 (S. boulardii) в сочетании с последовательной эрадикационной терапией Helicobacter pylori было проведено открытое проспективное рандомизированное исследование.

В исследование приняли участие пациенты с подтверждённой инфекцией, вызванной H. pylori. Пациенты были рандомизированы на получение либо стандартной последовательной эрадикационной терапии (омепразол 20 мг + амоксициллин 1 г) 2 раза в сутки 5 дней, затем омепразол 20 мг + кларитромицин 500 мг + метронидазол 500 мг также 2 раза в сутки в течение следующих 5 дней (контрольная группа), либо последовательной терапии плюс S. boulardii 250 мг 2 раза в день (экспериментальная группа). Эффективность эрадикации H. pylori определялась через 4 недели после окончания лечения.

Исследование проводилось в период с мая 2013 г. по май 2016 г. и включало 199 пациентов (51,3% мужчин, средний возраст 44,6±13,6 лет). Частота эрадикации хеликобактера была выше в экспериментальной группе по сравнению с контролем (86,0% vs 74,7%; P=0,02). По сравнению с контрольной группой у пациентов, получавших S. boulardii, общая частота нежелательных явлений была достоверно меньше в экспериментальной группе (17,0% vs 55,7%; p<0,001), а также в группе пробиотика была достоверно ниже частота антибиотик-ассоциированной диареи (2,0% vs 46,4%; P=0,02). В экспериментальной группе оказалась более высокая комплаентность 10-дневного курса лечения по сравнению с контролем (95,0% vs 91,2%, P<0,001).

Таким образом, данное исследование продемонстрировало, что добавление к последовательной эрадикационной терапии Helicobacter pylori пробиотика Saccharomyces boulardii CNCM I-745 улучшает показатели эрадикации хеликобактера и уменьшает частоту связанных с терапией нежелательных явлений.

Seddik H., Boutallaka H., Elkoti I., Nejjari F., Berraida R., Berrag S., Loubaris K., Sentissi S., Benkirane A.

Saccharomyces boulardii CNCM I-745 plus sequential therapy for Helicobacter pylori infections: a randomized, open-label trial.

Eur J Clin Pharmacol. 2019 Jan 29. doi: 10.1007/s00228-019-02625-0.


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Helicobacter pylori, пробиотик, Saccharomyces boulardii CNCM I-745, эрадикация

  
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