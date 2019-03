Инфекционный сподилодисцит: анализ данных за 7 лет Опубликовано: Четверг, 28 февраля 2019 г. - 12:20 Тема: Инфекционные заболевания, клиника, диагностика и лечение Инфекционный спондилодисцит (ИСД) — не столь широко распространённое инфекционное заболевание по сравнению с другими инфекциями, но крайне трудно диагностируемое в связи с неспецифической клинической картиной. В исследовании, выполненном в Турции, изучались клинические и диагностические особенности инфекционного спондилодисцита. В исследование включались все пациенты с ИСД, которые были госпитализированы в стационар за период с 1 января 2011 г. по 31 декабря 2017 г. Спондилодисциты были разделены на 3 типа: гнойные, туберкулёзные и бруцеллёзные. Клинические и лабораторные данные собирались ретроспективно из данных медицинских карт и историй болезней пациентов. За 7-летний период с данным диагнозом в стационар было госпитализировано 118 пациентов, из них 65 человек (55,9%) составили женщины, у 81 пациента (68,6%) был установлен диагноз гнойного спондилодисцита, у 21 человека (17,8%) диагностирован туберкулёзный спондилодисцит и у 16 (13,6%) — бруцеллёзный ИСД. Средний возраст пациентов составил 59,3±14,6 лет. Лейкоцитоз был статистически достоверно выше у пациентов с гнойным спондилодисцитом (р=0,01) по сравнению с пациентами с другими типами спондилодисцита. Вовлечение грудного отдела (47,6%) было статистически достоверно чаще у пациентов с туберкулёзной этиологией процесса (р=0,01). В то же время крестцовый отдел позвоночника достоверно чаще (12,5%) поражался при бруцеллёзной этиологии по сравнению с другими видами ИСД (р=0,01). Паравертебральные абсцессы (42,8%) чаще возникали у пациентов с туберкулёзным спондилодисцитом. Возбудители ИСД были определены в 50% (18/36) образцов, полученных при хирургическом вмешательстве и в 12,5% при проведении пункционной тонкоигольной аспирационной биопсии. Наиболее частым возбудителем процесса у пациентов с гнойным спондилодисцитом оказался Staphylococcus aureus. Хирургическое вмешательство на позвоночнике оказалось фактором риска развития гнойного спондилодисцита (p=0,0001). При проведении бинарного логистического регрессионного анализа было установлено, что женский пол, вовлечение грудного отдела позвоночника и ночная потливость являются значимыми предикторами туберкулёзной этиологии спондилодисцита (отношение шансов 4,5 [95% ДИ 1,3-15,3] и ОШ 5 [95% ДИ 1,7-14,6]). Необходимость в хирургическом лечении оказалась наибольшей у пациентов с туберкулёзным спондилодисцитом. Okay G., Akkoyunlu Y., Bolukcu S., Durdu B., Hakyemez I.N., Koc M.M. Analysis of infectious spondylodiscitis: 7-years data. Pak J Med Sci. 2018 Nov-Dec; 34(6): 1445-1451. doi: 10.12669/pjms.346.15717.

272 гнойный спондилодисцит, туберкулёзный спондилодисцит, бруцеллёзный спондилодисцит, Staphylococcus aureus

