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Учёные установили факторы, приводящие к рецидивированию стрептококкового тонзиллофарингита у детей

Опубликовано: Среда, 13 февраля 2019 г. - 09:05
Тема: Инфекции и антимикробная терапия в педиатрии Версия для печати

Стрептококковый тонзиллофарингит является весьма распространённым заболеванием в детском возрасте, и до настоящего времени неизвестно, почему лишь у некоторых детей возникают рецидивы тонзиллофарингита, являющиеся частым показанием к тонзилэктомии. Результаты исследования, посвящённые данной проблеме, были опубликованы в февральском номере журнала Science Translational Medicine за 2019 г.

Исследователи выполнили фенотипические, генотипические и функциональные исследования удалённых миндалин в группе детей с рецидивирующим тонзиллофарингитом (РТ), вызванным БГСА. Группу сравнения составили пациенты с миндалинами, удалёнными не по поводу РТ.

Как оказалось, в миндалинах пациентов с РТ были более мелкие герминативные центры (место взаимодействия Т и В лимфоцитов), с редкой встречаемостью БГСА-специфического CD4+ герминативного центра фолликулярных Т-хелперов (GC-TFH) — клеток, ответственных за иммунный ответ на БГСА-инфекцию. У детей с рецидивирующим стрептококковым тонзиллофарингитом отмечается сниженный антительный ответ на важный фактор вирулетности БГСА — стрептококковый пирогенный экзотоксин А (SpeA). У пациентов с РТ были идентифицированы гены HLA II класса. Стрептококковый пирогенный экзотоксин А индуцировал продукцию гранзима В в клетках GC-TFH, выделенных из миндалин пациентов с РТ со способностью убивать В-лимфоциты и способностью влиять на ответ герминативного центра.

Таким образом, результаты проведённого исследования свидетельствуют о том, что рецидивирующий тонзиллофарингит является многофакторным заболеванием, и вклад в возникновение рецидивов вносят различия по HLA классам (наследственность), аббератные активированные SpeA фолликулярные Т-хелперы и более низкий антительный ответ на стрептококковый пирогенный экзотоксин А. Исследователи полагают, что полученная в ходе данного проекта информация будет полезной в разработке потенциальной вакцины против пиогенного стрептококка.

Dan J.M., Havenar-Daughton C., Kendric K., e.a.

Recurrent group A Streptococcus tonsillitis is an immunosusceptibility disease involving antibody deficiency and aberrant TFH cells.

Sci Transl Med. 2019 Feb 6; 11 (478)


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рецидивирующий тонзиллофарингит, стрептококки, бета-гемолитические стрептококки группы А, БГСА, предрасполагающие факторы

  
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