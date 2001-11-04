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Администрация США по пищевым продуктам и лекарственным средствам (FDA) приняла заявку на рассмотрение нового исследуемого антибиотика для лечения осложнённых ИМП

Опубликовано: Понедельник, 11 февраля 2019 г. - 08:50
Тема: Антимикробные препараты Версия для печати

Компания Spero Therapeutics 5 февраля 2019 г. проанонсировала, что Администрация США по пищевым продуктам и лекарственным средствам (FDA) приняла заявку на рассмотрение нового исследуемого препарата (investigational new drug — IND) SPR994 — антибиотика из группы карбапенемов для приёма внутрь, предназначенного для лечения осложнённых инфекций мочевыводящих путей (оИМП).

Факт принятия заявки позволяет компании Spero Therapeutics начать включение пациентов в США в планируемое глобальное исследование III фазы по сравнению нового перорального карбапенема SPR994 с эртапенемом в/в у взрослых пациентов с оИМП.

SPR994 является новой исследуемой формой тебипенема, который продаётся на фармацевтическом рынке в Японии под названием Орапенем (Orapenem, компания Meiji Seika Pharma). Новый карбапенем SPR994 перешёл от компании Meiji компании Spero в 2017 г. Он разрабатывается как первый пероральный карбапенемный антибиотик для применения у взрослых пациентов.

Spero Therapeutics announces FDA acceptance of IND application for SPR994

Spero Therapeutics, Accessed February 5, 2019


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SPR994, карбапенем для приёма внутрь, эртапенем, осложнённые инфекции мочевыводящих путей, оИМП

  
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Администрация США по пищевым продуктам и лекарственным средствам (FDA) приняла заявку на рассмотрение нового исследуемого антибиотика для лечения осложнённых ИМП | Войти / Создать логин | 0 Комментарии
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