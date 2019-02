Администрация США по пищевым продуктам и лекарственным средствам (FDA) приняла заявку на рассмотрение нового исследуемого антибиотика для лечения осложнённых ИМП Опубликовано: Понедельник, 11 февраля 2019 г. - 08:50 Тема: Антимикробные препараты Компания Spero Therapeutics 5 февраля 2019 г. проанонсировала, что Администрация США по пищевым продуктам и лекарственным средствам (FDA) приняла заявку на рассмотрение нового исследуемого препарата (investigational new drug — IND) SPR994 — антибиотика из группы карбапенемов для приёма внутрь, предназначенного для лечения осложнённых инфекций мочевыводящих путей (оИМП). Факт принятия заявки позволяет компании Spero Therapeutics начать включение пациентов в США в планируемое глобальное исследование III фазы по сравнению нового перорального карбапенема SPR994 с эртапенемом в/в у взрослых пациентов с оИМП. SPR994 является новой исследуемой формой тебипенема, который продаётся на фармацевтическом рынке в Японии под названием Орапенем (Orapenem, компания Meiji Seika Pharma). Новый карбапенем SPR994 перешёл от компании Meiji компании Spero в 2017 г. Он разрабатывается как первый пероральный карбапенемный антибиотик для применения у взрослых пациентов. Spero Therapeutics announces FDA acceptance of IND application for SPR994 Spero Therapeutics, Accessed February 5, 2019

