Администрация США по пищевым продуктам и лекарственным средствам (FDA) приняла заявку на рассмотрение нового исследуемого антибиотика для лечения осложнённых ИМП

Компания Spero Therapeutics 5 февраля 2019 г. проанонсировала, что Администрация США по пищевым продуктам и лекарственным средствам (FDA) приняла заявку на рассмотрение нового исследуемого препарата (investigational new drug — IND) SPR994 — антибиотика из группы карбапенемов для приёма внутрь, предназначенного для лечения осложнённых инфекций мочевыводящих путей (оИМП).

Факт принятия заявки позволяет компании Spero Therapeutics начать включение пациентов в США в планируемое глобальное исследование III фазы по сравнению нового перорального карбапенема SPR994 с эртапенемом в/в у взрослых пациентов с оИМП.

SPR994 является новой исследуемой формой тебипенема, который продаётся на фармацевтическом рынке в Японии под названием Орапенем (Orapenem, компания Meiji Seika Pharma). Новый карбапенем SPR994 перешёл от компании Meiji компании Spero в 2017 г. Он разрабатывается как первый пероральный карбапенемный антибиотик для применения у взрослых пациентов.

Spero Therapeutics announces FDA acceptance of IND application for SPR994 Spero Therapeutics, Accessed February 5, 2019

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SPR994, карбапенем для приёма внутрь, эртапенем, осложнённые инфекции мочевыводящих путей, оИМП