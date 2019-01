Витамин D в профилактике обострений ХОБЛ: результаты систематического обзора и мета-анализа Опубликовано: Понедельник, 28 января 2019 г. - 09:20 Тема: Инфекционные заболевания, клиника, диагностика и лечение Рандомизированные контролируемые исследования (РКИ) применения витамина D в профилактике обострений ХОБЛ нередко предоставляют конфликтующие результаты. Мета-анализ данных индивидуальных участников мог бы помочь идентифицировать факторы, которые влияли на столь выраженную неоднородность результатов РКИ. Поиск исследований, в которых изучалось влияние витамина D на частоту обострений у пациентов с ХОБЛ, проводился в медицинских базах данных PubMed, Embase, Кокрановском центральном регистре контролируемых исследований (Cochrane Central Register of Controlled Trials) и Web of Science за период с публикации первых исследований до 5 октября 2017 г. Всего было идентифицировано 4 пригодных для включения в мета-анализ РКИ (560 участников). Данные индивидуальных участников были получены для 469/472 человек (99,4%) в 3 РКИ. Как оказалось, применение витамина D не влияло на общую частоту средне-тяжёлых и тяжелых обострений ХОБЛ (скорректированный коэффициент заболеваемости 0,94, 95% ДИ 0,78-1,13). Подгрупповой анализ выявил, что протективный эффект от использования витамина D отмечался у пациентов с исходным сывороточным уровнем 25-гидроксивитамина D <25 нмоль/л (скорректированный коэффициент заболеваемости 0,55, 95% ДИ 0,36-0,84), но не у лиц с исходным сывороточным уровнем 25-гидроксивитамина D ≥25 нмоль/л (скорректированный коэффициент заболеваемости 1,04, 95% ДИ 0,85-1,27, р=0,015). Витамин D не влиял на долю пациентов, которые перенесли, по меньшей мере, одно серьёзное нежелательное явление (скорректированное ОШ 1,16, 95% ДИ 0,76-1,75). Таким образом, витамин D является безопасным и значимо снижает частоту средне-тяжёлых и тяжелых обострений ХОБЛ у пациентов с исходным уровнем 25-гидроксивитамина D <25 нмоль/л, но не у пациентов с более высоким уровнем. Jolliffe D.A., Greenberg L., Hooper R.L., Mathyssen C., Rafiq R., de Jongh R.T., Camargo C.A., Griffiths C.J., Janssens W., Martineau A.R. Vitamin D to prevent exacerbations of COPD: systematic review and meta-analysis of individual participant data from randomised controlled trials. Thorax. 2019 Jan 10. pii: thoraxjnl-2018-212092.

139 витамин D, 25-гидроксивитамин D, профилактика обострений ХОБЛ

