Эффективность пробиотика Streptococcus salivarius K12 в лечении и/или профилактике болей в горле: систематический обзор

Боль в горле, возникающая на фоне тонзиллофарингита, является одной из самых распространённых причин обращения за консультацией к врачу и нерационального назначения антибиотиков. В связи с этим очень важны поиски эффективных альтернативных методов лечения. Целью систематического обзора, опубликованного в январском номере журнала Clinical Microbiology and Infection за 2019 г., была оценка имеющихся доказательств эффективности использования пробиотика Streptococcus salivarius K12 (SsK12) для профилактики или лечения тонзиллофарингита. Поиск рандомизированных контролируемых исследований (РКИ) с участием взрослых и детей, получавших SsK12 в качестве активного лечения или профилактики по поводу тонзиллофарингита, проводился в медицинских базах данных PubMed, EMBASE, CINAHL и Кокрановской библиотеке (Cochrane Library). Было идентифицировано 4 публикации с общим количеством участников 1846. Все найденные исследования были невысокого качества при использовании Кокрановского правила оценки общего риска систематической ошибки. В 2 исследованиях изучалось применение SsK12 для профилактики стрептококкового фарингита у детей без анамнестических данных рецидива. В одном исследовании, в котором сравнивалось ежедневное назначение SsK12 в течение 6 месяцев с отсутствием лечения (n=222, возраст пациентов от 33 до 45 месяцев), была отмечена достоверно меньшая частота стрептококкового фарингита в группе SsK12 (16,2% vs 48,6%, p<0,01). В другом плацебо контролируемом исследовании за 4 школьных четверти (n=1314, 5-14 лет) не было выявлено статистически достоверных различий между SsK12 и плацебо (7,8% vs 8,8%, p=0,34). Ещё в одном РКИ было установлено, что ежедневный приём SsK12 по сравнению с отсутствием лечения статистически достоверно защищает детей (n=250, 6-7 лет) от обострений хронического аденоидита за период в 3 месяца (71,7% vs 100%, p<0,0001). И в последнем плацебо контролируемом РКИ у взрослых, в котором изучалось использование SsK12 при остром тонзиллофарингите одновременно с пенициллином, не показало достоверной пользы. Во всех РКИ применение пробиотика Streptococcus salivarius K12 было безопасным и хорошо переносилось. Таким образом, по данным проведённого систематического обзора пробиотик Streptococcus salivarius K12 является безопасным и хорошо переносимым, однако необходимо проведение дальнейших исследований для установления эффективности SsK12 в качестве профилактической меры, особенно у пациентов с частыми обострениями фарингита. При остром тонзиллофарингите SsK12 маловероятно будет эффективен при одновременном назначении с антибиотиками, однако возможно рассмотрение применения SsK12 в качестве возможной альтернативы антибактериальной терапии для использования в нетяжёлых случаях или при назначении после антибактериальной терапии для профилактики рецидива и/или вторичной инфекции. Wilcox C.R., Stuart B., Leaver H., Lown M., Willcox M., Moore M., Little P. Effectiveness of the probiotic Streptococcus salivarius K12 for the treatment and/or prevention of sore throat: a systematic review. Clin Microbiol Infect. 2019 Jan 4. pii: S1198-743X(18)30843-7.

309 Streptococcus salivarius K12, острый тонзиллофарингит, боль в горле, систематический обзор