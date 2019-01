Эффективен ли витамин D в профилактике рецидивирующих инфекций мочевыводящих путей? Опубликовано: Понедельник, 14 января 2019 г. - 09:05 Тема: Разное Целью рандомизированного тройного слепого плацебо контролируемого исследования, выполненного учёными из Ирана, была оценка эффективности витамина D в профилактике рецидивирующих инфекций мочевыводящих путей (ИМП) у детей. Исследование было проведено в 2014 г. среди 68 детей и подростков с рецидивирующими ИМП. Пациенты были случайным образом распределены на 2 группы: первая получала витамин D в дозе 1000 ЕД/сутки в течение 6 месяцев, вторая — плацебо также на протяжении полугода. В ходе исследования определялись сывороточные концентрации витамина D до исследования и после его окончания, и учитывалась частота ИМП на протяжении оцениваемого периода. Завершили исследование 33 пациента в группе, получавшей витамин D, и 32 ребёнка в группе плацебо. Средний сывороточный уровень витамина D статистически достоверно вырос в группе применения витамина D (15,80±8,7 vs 20,56±8,30 нг/мл, P<0,001) и статистически достоверно снизился в группе плацебо (20,43±13,28 vs 17,43±9,99 нг/мл, P=0,041). На протяжении всего периода наблюдения частота ИМП статистически достоверно между сравниваемыми группами не различалась (Р=0,72). Как до, так и после исследования частота выявления дефицита витамина D, его недостаточности и адекватного уровня статистически достоверно между группами также не различалась. Основным выводом данной работы является то, что применение витамина D в дозе 1000 ЕД/сутки не профилактирует рецидивирующие ИМП у детей. Возможно, является целесообразным проведение дальнейших исследований по изучению применения более высоких доз витамина D при данной нозологической форме и наблюдение пациентов в течение более продолжительного периода. Merrikhi A., Ziaei E., Shahsanai A., Kelishadi R., Maghami-Mehr A. Is Vitamin D Supplementation Effective in Prevention of Recurrent Urinary Tract Infections in the Pediatrics? A Randomized Triple-Masked Controlled Trial. Adv Biomed Res. 2018 Nov 30; 7: 150.

инфекции мочевыводящих путей, дети, ИМП, витамин D, профилактика

