Применение метронидазола внутрь и риск возникновения острого панкреатита Опубликовано: Пятница, 11 января 2019 г. - 08:50 Тема: Безопасность лекарственных средств и НЛР Метронидазол внутрь, используемый в комбинированной терапии для эрадикации Helicobacter pylori, приводит к повышению риска развития острого панкреатита. Однако не ясно, является ли монотерапия метронидазолом фактором риска развития острого панкреатита. Исследователи из Швеции изучили связь между использованием метронидазола per os в монотерапии и в составе комбинированного лечения и риском развития острого панкреатита. В ходе популяционного исследования типа случай-контроль в национальном регистре госпитализаций Швеции были идентифицированы все пациенты, госпитализированные за период с января 2006 г. по декабрь 2008 г., с острым панкреатитом (возраст пациентов составил от 40 до 84 лет, n=5996). Группу контроля составили соответствующие по возрасту, году сравнения и полу лица, выбранные случайным образом из национального популяционного регистра (n=60681). Сведения о назначении метронидазола и других препаратов были получены из национального регистра назначенных препаратов. Отношение шансов (ОШ) развития острого панкреатита в зависимости от времени назначения метронидазола перед госпитализацией было рассчитано с использование логистических регрессионных моделей. В качестве препарата сравнения оценивалось влияние использования амоксициллина на риск развития панкреатита. После коррекции данных по потенциальным вмешивающимся факторам было установлено значимое повышение риска развития острого панкреатита в течение 30 суток после приёма метронидазола внутрь как для монотерапии (ОШ 4,06; 95% ДИ 1,90-8,64), так и для комбинированных режимов терапии с включением метронидазола (ОШ 11,90; 95% ДИ 6,86-20,28) по сравнением с общей популяцией (т.е. отсутствием вмешательства). Скорректированное ОШ для текущего использования амоксициллина по сравнению с отсутствием вмешательства составило 1,79 (95% ДИ 1,25-2,54). Результаты проведённого исследования совпадают с более ранним анализом серии случаев, который подтвердил наличие риска развития острого панкреатита как при монотерапии метронидазолом внутрь, так и при его использовании в комбинации с другими лекарственными средствами (коэффициент частоты заболеваемости 3,30; 95% ДИ 2,69-4,06, объединённые данные). В ходе работы не было выявлено связи между применением метронидазола и развитием панкреатита спустя 30 дней после завершения курса метронидазола. Таким образом, в ходе проведённого исследования был установлен в 4 раза более высокий риск развития острого панкреатита в течение 30 дней после применения мототерапии метронидазолом внутрь. Если же метронидазол назначался в комбинации с другими препаратами, то риск развития панкреатита увеличивался практически в 12 раз. Barbulescu A., Oskarsson V., Lindblad M., Ljung R., Brooke H.L. Oral metronidazole use and risk of acute pancreatitis: a population-based case-control study. Clin Epidemiol. 2018 Oct 25; 10: 1573-1581.

167 метронидазол, острый панкреатит, безопасность

