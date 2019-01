Стрептококковые фарингиты, вызванные β-гемолитическим стрептококком не группы А, у детей

В декабрьском номере журнала Journal of Pediatrics за 2018 г. опубликованы результаты исследования, в ходе которого изучались эпидемиология, клинические особенности и практика назначения антибактериальной терапии при инфекциях горла, вызванных β-гемолитическим стрептококком не группы А, у детей. В ходе крупномасштабного проекта, выполненного в США, оценивались результаты бактериологических исследований мазков с задней стенки глотки, взятых у пациентов с фарингитом, сведения о которых имелись в базе данных за 10 лет. Сравнивались эпидемиологические характеристики и клинические особенности заболевания у детей с фарингитами, вызванными β-гемолитическими стрептококками не группы А, с пациентами с классической ангиной, возбудителями которой были β-гемолитические стрептококки группы А (БГСА), а также с лицами, у которых были получены отрицательные результаты бактериологического исследования. В ходе исследования также изучалась практика назначения антибиотиков. За анализируемый период в базе данных были сведения о 224328 выполненных экспресс-тестов на выявление стрептококкового антигена в мазке с задней стенки глотки и результаты 116578 культуральных исследований. Клиническое сравнение проводилось между 602 пациентами с подтверждённым БГСА-фарингитом, 535 пациентами с фарингитом, вызванным β-гемолитическим стрептококком не группы А, и 480 пациентами с отрицательными результатами культурального исследования. Как оказалось, частота фарингита, вызванного β-гемолитическим стрептококком не группы А, не различалась по годам или временам года, но увеличивалась с возрастом (с 2% у детей в возрасте ≤5 лет до 7% к 18 годам). У пациентом с фарингитом, вызванным β-гемолитическими стрептококками не группы А, по сравнению с пациентами с отрицательными результатами бактериологического исследования более часто были налёты на миндалинах (20,3% vs 13,1%, р=0,003) и увеличенные миндалины (28,6% vs 19,3%, р<0,001).Оценка по шкале модифицированных критериев Центора статистически достоверно между группами не отличалась (оценка ≥2 баллов, р=1,0; оценка ≥3 баллов, р=0,50). У пациентов с БГСА-тонзиллофарингитом по сравнению с пациентами с фарингитом, вызванным β-гемолитическими стрептококками не группы А, достоверно чаще отмечалась лихорадка (32,6% vs 24,5%, р=0,003) и петехиальная сыпь на нёбе (14,0% vs 3,1%, р<0,001), а также имелись отличия по количество баллов по шкале Центора ≥2 (47,8% vs 27,1%; р<0,001). Более половины (65%) пациентов с фарингитом, вызванным β-гемолитическими стрептококками не группы А, получали антибактериальную терапию. Таким образом, данное исследование продемонстрировало, что фарингиты, вызванные β-гемолитическими стрептококками не группы А, имеют место и как инфекционное заболевание, и как простое носительство, а их частота увеличивается с возрастом ребёнка. В целом фарингиты, вызванные β-гемолитическими стрептококками не группы А, протекают менее выраженно и тяжело по сравнению с БГСА-фарингитами, а частота осложнений ниже. Результаты бактериологического исследования, при котором выявляются β-гемолитические стрептококки не группы А, приводят к достаточно высокой частоте назначения антибиотиков несмотря на текущие клинические рекомендации, не поддерживающие назначение антибактериальной терапии при фарингитах, вызванных β-гемолитическими стрептококками не группы А. Frost H.M., Fritsche T.R., Hall M.C. Beta-Hemolytic Nongroup A Streptococcal Pharyngitis in Children. J Pediatr. 2018 Dec 6. pii: S0022-3476(18)31555-5.

