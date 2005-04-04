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Глобальная система эпиднадзора за устойчивостью к противомикробным препаратам (GLASS)

Опубликовано: Вторник, 18 декабря 2018 г. - 12:25
Тема: События и мероприятия
Раздел: ВОЗ		  Версия для печати

В октябре 2015 г. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) вместе с сотрудничающими центрами ВОЗ и существующими сетями по надзору за устойчивостью к противомикробным препаратам запустила Глобальную систему по надзору за устойчивостью к противомикробным препаратам (GLASS) на основе опыта других программ эпиднадзора ВОЗ.

GLASS

Создаваемая глобальная система эпиднадзора за устойчивостью к противомикробным препаратам (GLASS) будет поддерживать стандартизированный подход к сбору, анализу и обмену данными об устойчивости к противомикробным препаратам на глобальном уровне.

Для достижения этой цели в глобальном плане действий предусмотрено пять стратегических задач:

  • улучшить понимание вопросов устойчивости к противомикробным препаратам;
  • накапливать знания за счет исследований и эпиднадзора;
  • снизить заболеваемость;
  • оптимизировать использование противомикробных препаратов;
  • подготовить экономическое обоснование планомерных инвестиций с учётом потребностей всех стран и увеличить инвестиции в разработку новых лекарственных средств, диагностических инструментов и вакцин и в реализацию других мер.

Цель GLASS — свести воедино клинические, лабораторные и эпидемиологические данные о патогенах, представляющих наибольшую угрозу для здоровья всего человечества. В руководстве GLASS подробно излагается предлагаемый подход к развёртыванию системы эпиднадзора на раннем этапе с акцентом на устойчивые к антибиотикам бактерии и намечено гибкое и поступательное развитие системы, учитывающее уроки, полученные на раннем этапе реализации.

Со временем GLASS будет получать информацию из других систем эпиднадзора, имеющих отношение к устойчивости человека к противомикробным препаратам, например, из систем по контролю безопасности пищевой цепи, контролю за использованием противомикробных препаратов, целевых проектов эпиднадзора и прочих источников релевантных данных. Цель внедрения системы — развивать и поддерживать многосекторальный подход в рамках концепции «единое здравоохранение» для решения проблем, связанных с устойчивостью к противомикробным препаратам у людей, животных, применительно к продуктам питания и окружающей среде.

ВОЗ


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ВОЗ, GLASS, устойчивость, противомикробные препараты

  
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