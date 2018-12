Влияние пробиотиков на симптомы депрессии Опубликовано: Среда, 19 декабря 2018 г. - 09:10 Тема: Пробиотики Депрессия является одним из наиболее распространённых заболеваний психической сферы и часто ассоциируется с другими разнообразными заболеваниями и медицинскими проблемами. С 80-х гг. прошлого века основным фармакологическим лечением депрессии являются антидепрессанты, однако в связи с недавнем открытием связи между микробиомом кишечника и умственным здоровьем пробиотики рассматриваются в качестве дополнительного или альтернативного варианта лечения. В ноябрьском номере журнала European Archives of Psychiatry and Clinical Neuroscience за 2018 г. опубликованы результаты описательного обзора, в ходе которого авторы представили комплексные перспективы применения пробиотиков при депрессии путём синтеза и оценки имеющихся доказательств, обсуждения ключевых биологических механизмов, анализа истории применения пробиотиков и оценки влияния современных диет на психическое здоровье. Для поиска исследований, пригодных для включения в обзор, использовались 5 медицинских online баз данных, а поиск проводился вплоть до декабря 2017 г. В систематический обзор включались рандомизированные контролируемые исследования, в которых оценивалась эффективность пробиотиков в лечении симптомов депрессии. Как оказалось, 7 систематических обзоров соответствовали критериям включения, в 3 из которых были выполнены мета-анализы и по результатам 2 мета-анализов были сделаны заключения, что возможно использование пробиотиков для лечения депрессии. В связи с различиями в клинических исследованиях нельзя сделать вывод об определённом эффекте пробиотиков в отношении симптомов депрессии. Тем не менее, пробиотики продемонстрировали достоверную терапевтическую эффективность у пациентов с ранними симптомами депрессии или преддепрессивными состояниями. Для получения более определённых выводов в отношении эффективности пробиотиков в лечении депрессии необходимо проведение дальнейших исследований. Nadeem I., Rahman M.Z., Ad-Dab'bagh Y., Akhtar M. Effect of probiotic interventions on depressive symptoms: A narrative review evaluating systematic reviews. Eur Arch Psychiatry Clin Neurosci. 2018 Nov 29.

