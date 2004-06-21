Нейротоксичность, связанная с применением цефепима

Цефепим — широко используемый в клинической практике цефалоспорин IV поколения, на фоне применения которого даже в обычных дозах возможно возникновение нейротоксичности, связанной с его способностью проникать через гематоэнцефалический барьер и ингибировать концентрационно-зависимый антагонизм гамма-аминомасляной кислоты (ГАМК). Симптомы нейротоксичности включают депрессию, энцефалопатию, афазию, миоклонические судороги и кому.

Текущие данные свидетельствуют, что нежелательные эффекты со стороны ЦНС на фоне применения цефепима могут возникать у примерно 15% пациентов, получающих лечение в ОРИТ. Факторы риска развития нейротоксичности включают нарушение функции почек, наличие у пациента сопутствующего повреждения мозга, а также превышение сывороточных концентраций цефепима.

Целью систематического обзора, опубликованного в журнале Critical Care, была характеристика клинического течения нейротоксичности, вызванной цефепимом, и её ответ на лечение.

Поиск публикаций, в которых бы описывались нейротоксические реакции на фоне применения цефепима, проводился за период с января 1980 г. по февраль 2016 г. в медицинских базах данных CINAHL и MEDLINE. Поиск проводился по ключевым словам «cefepime», «neurotoxicity», «encephalopathy», «seizures», «delirium», «coma», «non-convulsive status epilepticus», «myoclonus», «confusion», «aphasia», «agitation» и «death».

Из 123 идентифицированных публикаций в систематический обзор было включено 37 (включая описания 135 случаев). Как оказалось, средний возраст пациентов, у которых развилась цефепим-индуцированнная нейротоксичность, составил 69 лет. У большинства пациентов (80%) отмечались нарушения функции почек и большинству больных (81%) требовалось лечение в палатах интенсивной терапии. У всех пациентов возникло нарушение психического состояния, включая заторможенность сознания (47%), миоклонические судороги (42%) и оглушённость (42%). У всех пациентов, которым проводилась энцефалография (n=98, 73% когорты), были отмечены отклонения на ЭЭГ, включая безсудорожный эпилептический статус (25%), миоклонический эпилептический статус (7%), трёхфазные волны (40%) и фокальные доброкачественные острые волны (39%).

В соответствии с режимами дозирования цефепима, одобренными FDA, у 48% пациентов зарегистрирована передозировка, а у 26% отмечались явления нейротоксичности несмотря на использование адекватных доз.

Средние концентрации цефепима в сыворотке и СМЖ составили 45 мг/л и 13 мг/л, соответственно. Улучшение симптомов нейротоксичности отмечалось у 89% пациентов, и 87% выжили на момент выписки из стационара. Средний период времени от начала использования цефепима до развития симптомов нейротоксичности составил 4 дня, а купировалась симптоматика, в среднем, через 2 суток после вмешательства, которое включало отмену цефепима, назначение противоэпилептических препаратов или гемодиализа.

Таким образом, нейротоксичность, связанная с применением цефепима, является значимой нежелательной реакцией, которую важно своевременно распознать у пациентов в критическом состоянии, получающих лечение в ОРИТ. Нейротоксичность может возникать и при использовании обычных доз цефепима, обычно разрешается после прекращения применения препарата, но может потребоваться назначение противосудорожных лекарственных средств или диализа.

Payne L.E., Gagnon D.J., Riker R.R., Seder D.B., Glisic E.K., Morris J.G., Fraser G.L. Cefepime-induced neurotoxicity: a systematic review. Crit Care. 2017; 21(1): 276.

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цефепим, нейротоксичность, судороги, нарушение сознания