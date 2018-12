FDA одобрила рифамицин для лечения диареи путешественников Опубликовано: Пятница, 07 декабря 2018 г. - 09:05 Тема: Антимикробные препараты Администрация США по продуктам питания и лекарственным средствам (FDA) в ноябре 2018 г. одобрила рифамицин для лечения диареи путешественников, вызванной неинвазивными штаммами Escherichia coli, у взрослых пациентов. Каждый год во всём мире у 10-40% туристов возникает диарея путешественников, и данная инфекция является самым распространённым заболеванием у туристов. Путешественники, приезжающие в страны Азии, Африки, Центральной и Южной Америки, Ближнего Востока, Мексику имеют наибольший риск развития диареи путешественников. Одобрение FDA препарата Aemcolo (рифамицин, компания Technologies, Ltd.) было основано на результатах рандомизированного контролируемого клинического исследования, которое продемонстрировало, что рифамицин статистически достоверно сокращает продолжительность симптомов диареи путешественников по сравнению с плацебо (данные о 264 взрослых пациентов в Гватемале и Мексике). Безопасность рифамицина, применяемого в течение 3-4 дней, была оценена у более чем 600 взрослых. Наиболее частыми нежелательными реакциями на фоне применения рифамицина были головная боль и запоры. Рифамицин не продемонстрировал достаточную эффективность при диарее, осложнённой лихорадкой, или кровянистой диарее, в связи с чем рифамицин не рекомендуется для лечения пациентов с такого рода диареей путешественников. Также FDA предупреждает, что не следует использовать препарат у пациентов с известной гиперчувствительностью на рифамицин или другие препараты из группы рифампицина (например, на рифаксимин). FDA approves new drug to treat travelers' diarrhea. FDA Accessed Nov. 16, 2018.

184 рифамицин, диарея путешественников, Escherichia coli

