В России зарегистрирован новый антибиотик цефтолозан/тазобактам (Зербакса®) Опубликовано: Понедельник, 19 ноября 2018 г. - 10:50 Тема: Антимикробные препараты Международная биофармацевтическая компания Merck Sharp & Dohme (MSD) 14 ноября 2018 г. сообщает о регистрации в России инновационного антибиотика цефтолозана/тазобактама (Зербакса®), предназначенного для лечения взрослых пациентов с осложнёнными интраабдоминальными инфекциями (оИАИ) и с осложнёнными инфекциями мочевыводящих путей (оИМП), включая пиелонефрит. Препарат активен в отношении основных возбудителей тяжёлых грамотрицательных нозокомиальных инфекций, в том числе полирезистентных штаммов Pseudomonas aeruginosa. Инструкция по медицинскому применению препарата одобрена Министерством здравоохранения РФ и размещена на сайте Государственного реестра лекарственных средств (ГРЛС). Сегодня устойчивость к антибиотикам (антибиотикорезистентность) становится одной из наиболее серьёзных проблем здравоохранения во всём мире. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обозначила данную проблему как одну из основных и сложных, особенно подчёркивая, что уже сейчас мир находится на пороге постантибиотической эпохи, когда существующие и проверенные в течение десятилетий антибиотики теряют свою эффективность. Призыв ВОЗ к фармацевтической индустрии — поиск новых решений, направленных на борьбу с устойчивыми к действию антибиотиков «приоритетных патогенов», т.е. бактерий, представляющих наибольшую угрозу для здоровья человека. Грамотрицательные бактерии — наиболее распространённая причина нозокомиальных инфекций. У такого рода микроорганизмов существует возможность постоянного поиска способов сопротивления действию лекарственных средств и, в ряде случаев, на генетическом уровне они могут передавать эту способность другим бактериям. По классификации ВОЗ, к группе «крайне приоритетной» относятся бактерии с множественной лекарственной устойчивостью, которые представляют особенно серьезную опасность для пациентов больничных и лечебно-реабилитационных учреждений, включая полирезистентные штаммы P. aeruginosa. P. сaeruginosa — один из ведущих возбудителей внутрибольничных инфекций. К особенностям этого микроорганизма относится быстрое формирование и высокий уровень устойчивости ко многим антибактериальным препаратам. Большое разнообразие природных и приобретённых механизмов устойчивости P. aeruginosa к антибиотикам нередко сопряжено с множественной резистентностью к антимикробным препаратам различных групп. В Российской Федерации в течение последних десятилетий P. aeruginosa стабильно занимает лидирующие позиции среди возбудителей нозокомиальных инфекций. Согласно данным исследования «МАРАФОН», доля изолятов P. aeruginosa среди всех бактериальных возбудителей внутрибольничных инфекций в 2015 г. составила 17,3%. Роман Сергеевич Козлов, член-корреспондент РАН, профессор, д.м.н., ректор ФГБОУ ВО «Смоленский государственный медицинский университет» Минздрава России, президент Межрегиональной ассоциации по клинической микробиологии и антимикробной химиотерапии (МАКМАХ): «Появление препарата Зербакса® (цефтолозан/тазобактам) — это событие для всей мировой общественности. К сожалению, новые антибиотики появляются чрезвычайно редко, и количество компаний, которые разрабатывают новые препараты, измеряется единицами». В России проблема разработки и вывода антибиотиков, способных успешно бороться с инфекциями, вызванными полирезистентными микроорганизмами, обозначена Минздравом России как одна из наиболее приоритетных задач. «Сегодня, выводя препарат, зарегистрированный уже в 58 странах, на российский рынок, мы понимаем, что наши действия совпадают с приоритетами Министерства здравоохранения России, и приближаем тот момент, когда в арсенал российских врачей войдет дополнительное и долгожданное оружие против серьёзных инфекций, вызванных грамотрицательными возбудителями» — прокомментировал событие генеральный директор МСД Фармасьютикалс Марван Акар. Инструкция по применению лекарственного препарата для медицинского применения цефтолозан/тазобактам. Регистрационный номер ЛП-005085. Государственный реестр лекарственных средств. World Health Organization. Global priority list of antibiotic-resistant bacteria to guide research, discovery, and development of new antibiotics. who.int. Эйдельштейн М.В. и др. Антибиотикорезистентность нозокомиальных штаммов Pseudomonas aeruginosa в стационарах России: результаты многоцентрового эпидемиологического исследования «МАРАФОН» 2013-2014. Клиническая микробиология и антимикробная химиотерапия, 2017. 19(1): С. 37-41 Карта антибиотикорезистентности России. map.antibiotic.ru Правительство России. Доступен по адресу: government.ru/docs/29477

антибиотики, резистентность, цефтолозан/тазобактам, Зербакса, Pseudomonas aeruginosa

