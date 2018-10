Эффективность увеличенного потребления воды у женщин с рецидивирующими инфекциями мочевыводящих путей

Очень часто увеличенное потребление жидкости рекомендуется в качестве профилактической меры для предотвращения рецидивов цистита у женщин с рецидивирующими инфекциями мочевыводящих путей (ИМП), однако обоснованность данной рекомендации с точки зрения доказательной медицины оставалась неясной. Целью исследования, выполненного в США, была оценка эффективности повышенного ежедневного потребления воды в качестве профилактической меры при рецидивирующих циститах у женщин в пременопаузальный период. Для реализации поставленной цели было проведено 12-месячное открытое рандомизированное контролируемое исследования за период с 2013 по 2016 гг. Была оценена пригодность пациенток с рецидивирующими циститами (n=163, ≥3 эпизодов за прошедший год), употреблявших менее 1,5 л жидкости в сутки, для участия в исследовании, после чего 23 женщины было исключено, а 140 пациенток были рандомизированы либо в группу повышенного употребления жидкости (+1,5 л к их обычному ежедневному приему жидкости), либо контрольную группу (без дополнительной гидратации) в течение 12 месяцев. Оценка ежедневного приёма жидкости, гидратации мочи и симптомов цистита проводилась на исходном визите, на визитах спустя 6 и 12 месяцев и в ходе ежемесячных телефонных контактов. Первичным оцениваемым в ходе исследования исходом была частота рецидивов цистита за 12 месяцев. Вторичными оцениваемыми параметрами были частота применения антибиотиков, средний интервал между эпизодами цистита и измерение 24-часовой гидратации мочи. Средний возраст участниц составил 35,7 лет, а среднее количество перенесённых эпизодов цистита за прошедший год — 3,3 случая. За 12-месячный период исследования среднее количество рецидивов ИМП составило 1,7 в группе повышенной гидратации и 3,2 случая в контрольной группе (p<0,001). Всего было зарегистрировано 327 эпизодов цистита (111 в группе дополнительного потребления воды и 216 — в контрольной группе). Среднее количество курсов антибиотиков для лечения рецидива цистита составило 1,9 в исследуемой группе и 3,6 — в контрольной (р<0,001). Средний интервал между эпизодами цистита был 142,8 дня vs 84,4 дня, соответственно, со средним различием 58,4 дня (р<0,001). За период между исходным визитом и 12 месяцами исследования у участниц из группы повышенного потребления жидкости был больший средний объём выделенной мочи (1,4 vs 0,1 л, p<0,001), частота опорожнений мочевого пузыря (2,4 vs -0,1, p<0,001) и сниженная осмоляльность мочи (-402,8 vs -24,0 мОсм/кг, р<0,001). Таким образом, данное исследование продемонстрировало, что ежедневное употребление большого количества воды может снизить частоту рецидивов инфекций мочевыводящих путей (цистита) у женщин в пременопаузальном периоде. Hooton T.M., Vecchio M., Iroz A., Tack I., Dornic Q., Seksek I., Lotan Y. Effect of Increased Daily Water Intake in Premenopausal Women With Recurrent Urinary Tract Infections: A Randomized Clinical Trial. JAMA Intern Med. 2018 Oct 1.

