Колонизация Pneumocystis jirovecii у амбулаторных пациентов с онкопатологией, получающих химиотерапию, и среди здоровых лиц

Pneumocystis jirovecii является представителем грибов-аскомицетов и рассматривается как значимая причина развития пневмоцистной пневмонии у иммунокомпрометированных пациентов, включая лиц с онкопатологией. До настоящего времени остаётся неясным, на фоне каких видов рака, применения химиотерапевтических препаратов и окружения пациента необходимо назначение антибиотиков для профилактики развития пневмоцистной пневмонии.

В ходе исследования, проведённого в Японии, была проанализирована частота определения ДНК P. jirovecii в мокроте, и обсуждены подходу к профилактике и оценке факторов риска развития пневмоцистной пневмонии.

Всего было собрано 49 образцов мокроты (24 от амбулаторных пациентов, получающих химиотерапию рака, и 25 образцов составили группу контроля и были получены от здоровых некурящих лиц и курильщиков). Определение ДНК P. jirovecii проводилось с использованием ПЦР-диагностики.

Как оказалось, ДНК P. jirovecii была идентифицирована в 46% образцов мокроты, полученной от пациентов с раком на фоне химиотерапии, причём частота выделения статистически достоверно не различалась между разными нозологическим формами онкопатологии и режимами использовавшейся химиотерапии. Профилактическое использование триметоприма/сульфаметоксазола (ко-тримоксазола) снижало частоту выделения P. jirovecii из мокроты. Частота выделения P. jirovecii у здоровых некурящих лиц была невысокой (20%) и высокой среди курильщиков (47%).

Таким образом, авторы данного исследования полагают, что профилактическое использование ко-тримоксазола может быть необходимым у пациентов с онкопатологией, получающих химиотерапию. Также в ходе работы было показано, что курение является фактором риска колонизации дыхательных путей P. jirovecii и может увеличивать летальность в случае развития пневмоцистной пневмонии. Все пациенты, которым проводится химиотерапия по поводу онкологического заболевания, должны бросить курить.

Takemoto S., Ebara M., Hasebe S., Yakushijin Y.

A study on the colonization of Pneumocystis jirovecii among outpatients during cancer chemotherapy and among healthy smokers.

J Infect Chemother. 2017; 23(11): 752-756.