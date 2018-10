Антибиотикопрофилактика цефазолином при полной артропластике сустава у пациентов с ожирением Опубликовано: Понедельник, 15 октября 2018 г. - 09:05 Тема: Применение антибиотиков в хирургии и антибиотикопрофилактика Одной из наиболее эффективных стратегий для профилактики развития инфекции протезированного сустава (ИПС) является периоперационное назначение антибиотиков. Многие ортопедические операции проводятся с применением в качестве профилактического препарата цефазолина, но масса тела пациента при дозировании цефазолина учитывается далеко не всегда. В ходе исследования, проведённого учёными из США и Израиля, оценивалась доля пациентов, которые получали цефазолин в качестве препарата для периоперационной антибиотикопрофилактики в недостаточной дозе, и насколько это повышало риск развития ИПС. Был проведён рестроспективный анализ 17393 операций по поводу артроплатики, при которых назначалась антибиотикопрофилактика цефазолином, за период с 2005 по 2017 гг. Пациенты были стратифицированы на 2 группы (группа адекватного и группа недостаточного дозирования) на основании массы тела пациента и применявшихся доз цефазолина. Также в ходе проекта идентифицировались пациенты, у которых ИПС возникла в течение 1 года после проведённого хирургического вмешательства. Как оказалось, у большинства пациентов с массой тела более 120 кг (95,9%, 944/984) использовались недостаточные дозы цефазолина. У такого рода пациентов была отмечена более высокая частота развития ИПС в первый год после операции по сравнению с пациентами, у которых цефазолин назначался в адекватных дозах (1,51% vs 0,86%, р=0,002). У пациентов с весом более 120 кг отмечалась более высокая частота ИПС, чем у лиц с массой тела менее 120 кг (3,25% vs 0,83%, р<0,001). У пациентов, у которых цефазолин назначался в недостаточных дозах (отношение шансов 1,665, р=0,006) и у которых было больше сопутствующих заболеваний (ОШ 1,259, р<0,001), отмечалась более высокая вероятность развития ИПС в последующий после операции год. Таким образом, в ходе проведённого исследования было продемонстрировано, что недодозирование цефазолина при артропластике встречается достаточно часто, особенно у пациентов с массой тела более 120 кг, и у таких лиц вероятность развития весьма грозного осложнения — инфекции протезированного сустава — увеличивается в 2 раза. В связи с вышесказанным, во избежание повышения риска развития инфекции протезированного сустава хирургам следует обращать внимание на дозирование антибиотиков для периоперационной профилактики с учётом массы тела пациента. Rondon A.J., Kheir M.M., Tan T.L., Shohat N., Greenky M.R., Parvizi J. Cefazolin Prophylaxis for Total Joint Arthroplasty: Obese Patients Are Frequently Underdosed and at Increased Risk of Periprosthetic Joint Infection. J Arthroplasty. 2018 Jul 5. pii: S0883-5403(18)30607-7.

