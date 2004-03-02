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Терапия латентного туберкулёза: 4 месяца терапии рифампицином vs 9 месяцев лечения изониазидом

Опубликовано: Понедельник, 08 октября 2018 г. - 08:50
Тема: Инфекционные заболевания, клиника, диагностика и лечение Версия для печати

В сентябрьском номере журнала The New England Journal of Medicine опубликованы результаты исследования, согласно которому применение рифампицина в течение 4 месяцев не уступает по эффективности использованию изониазида в течение 9 месяцев для терапии латентного туберкулёза, причём короткий курс лечения приводит к более высокой частоте полного завершения терапии и лучшей безопасности.

Однако исследователи отмечают, что 4-месячный курс лечения не превосходит по эффективности 9-месячный.

Многие организации и общества, включая ВОЗ, рекомендуют для лечения латентного туберкулёза назначение изониазида в течение 6 или 9 месяцев, причём более длительное применение продемонстрировало доказательства лучшей протективной эффективности. Однако польза от лечения изониазидом значимо ухудшается из-за низкой частоты завершения полного курса лечения пациентами и развитием гепатотоксичности.

Ранее были обнародованы результаты наблюдательных исследований о более высокой частоте завершенных курсов лечения и меньшей частоте возникновения гепатотоксических нежелательных лекарственных реакций на фоне ежедневного применения рифампицина в течение 4 месяцев.

В данном открытом исследования, которое проводилось в 9 странах, пациенты с латентной туберкулёзной инфекцией (n=6800) случайным образом были распределены на получение либо рифампицина в течение 4 месяцев, либо изониазида продолжительностью 9 месяцев для предотвращения развития активных форм туберкулёза в последующие после завершения терапии 28 месяцев.

Среди 3443 пациентов в группе рифампицина 78,8% завершили назначенный курс терапии в сравнении с 63,2% пациентов в группе изониазида (n=3416). Подтверждённый активный туберкулёз развился у 4 пациентов в группе рифампицина, в то время как у ещё 4 пациентов был диагностирован клинически активный туберкулёз на протяжении 7732 пациенто-лет периода последующего наблюдения. Практически аналогичная картина отмечалась и в группе применения изониазида: подтверждённый активный туберкулёз развился у 4 пациентов, а у 5 пациентов диагноз клинически активного туберкулёза был установлен в период 7652 пациенто-лет последующего наблюдения.

Различия в частоте развития заболевания составили менее чем 0,01 случай на 100 пациенто-лет для подтверждённого активного туберкулёза и менее, чем 0,01 случай на 100 пациенто-лет для подтверждённого клинически диагностированного туберкулёза.

Различия в частоте завершения полного курса лечения составили 15,1%. Различия в частоте нежелательных явлений 3-5 степени тяжести в течение 146 дней были -1,1% для всех нежелательных явлений (НЯ) и -1,2% для гепатотоксических реакций.

Таким образом, 4-месячный курс лечения изониазидом не уступает по эффективности применению изониазида в течение 9 месяцев для профилактики активной туберкулёзной инфекции и приводит к более высокой частоте полного завершения терапии и лучшей безопасности.

Ещё в одном исследовании, также опубликованном в The New England Journal of Medicine, в котором участвовали пациенты в возрасте до 18 лет, продемонстрированы аналогичные результаты — 4-месячный курс рифампицина оказался сопоставим по эффективности и безопасности с 9-месячным курсом лечения изониазидом для лечения латентной туберкулёзной инфекции у детей, но приверженность терапии была выше у группе пациентов, получавших рифампицин.

Safety and Side Effects of Rifampin versus Isoniazid in Children

Diallo T, et al.

New Engl J Med. 2018;doi:10.1056/NEJMoa1714284

Four Months of Rifampin or Nine Months of Isoniazid for Latent Tuberculosis in Adults

Menzies D, et al.

New Engl J Med. 2018;doi:10.1056/NEJMoa1714283


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латентный туберкулёз, изониазид, рифампицин, гепатотоксичность, приверженность лечению

  
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