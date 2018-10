Антибиотики узкого спектра действия vs расширенного спектра действия при неосложнённом остром аппендиците у детей Опубликовано: Понедельник, 01 октября 2018 г. - 08:55 Тема: Применение антибиотиков в хирургии и антибиотикопрофилактика В доступной медицинской литературе имеется недостаточное количество исследований, должного качества, в которых бы сравнивалась эффективность антибиотиков узкого спектра действия в сравнении с препаратами с расширенным спектром действия при неосложнённом остром аппендиците у детей. Целью исследования, выполненного в США, было сравнение эффективности антимикробных препаратов расширенного спектра действия в сравнении с антибиотиками узкого спектра в профилактике инфекции области хирургического вмешательства (ИОХВ) и влияние на повторные поступления в стационар у детей с неосложнённым аппендицитом. Для реализации поставленной цели были использованы клинические данные об утилизации антибиотиков из пилотного проекта ACS NSQIP-Pediatric Appendectomy и базы данных Pediatric Health Information System. Из указанных ресурсов выбирались сведения за период с 1 января 2013 г. по 30 июня 2015 г. о пациентах 17 стационаров, которым проводилась аппендэктомия по поводу неосложнённого аппендицита. Пациенты, получавшие пиперациллин/тазобактам (препарат с расширенным спектром действия) сравнивались с пациентами, получавшими либо цефокситин, либо цефтриаксон с метронидазолом (узкий спектр) в соответствии с демографическими характеристиками и тяжестью состояния. Основными оцениваемыми исходами были развитие ИОХВ в течение 30 дней после хирургического вмешательства и частота повторных поступлений в стационар. Из 1389 включенных пациентов 39,1% получали пиперациллин/тазобактам, остальные дети — антибиотики узкого спектра. Не было обнаружено различий в демографических данных или тяжести состояния пациентов между 2 сравниваемыми группами. Как оказалось, частота возникновения ИОХВ была сопоставимой между группами (расширенный спектр — 2,4% vs узкий спектр — 1,8%, ОШ 1,05, 95% ДИ 0,34-3,26), также как и частота повторных визитов/госпитализаций в стационаре (расширенный спектр — 7,9% vs узкий спектр — 5,1%, ОШ 1,35, 95% ДИ 0,75-2,87). Таким образом, применение антимикробных препаратов расширенного спектра действия при остром неосложнённом аппендиците у детей не приводит к снижению частоты развития инфекций области хирургического вмешательства и повторных поступлений в стационар. Эти результаты ставят под сомнение целесообразность рутинного использования антибиотиков с расширенным спектром активности, которое наблюдается во многих стационарах, особенно принимая во внимание растущую проблему антибиотикорезистентности. Cameron D.B., Melvin P., Graham D.A., Glass C.C., Serres S.K., Kronman M.P., Saito J.M., Rangel S.J. Extended Versus Narrow-spectrum Antibiotics in the Management of Uncomplicated Appendicitis in Children: A Propensity-matched Comparative Effectiveness Study. Ann Surg. 2018 Jul; 268(1): 186-192.

154 острый аппендицит, аппендэктомия, пиперациллин/тазобактам, цефтриаксон, метронидазол, инфекции области хирургического вмешательства

