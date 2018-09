Пробиотики могут помочь сократить использование антибиотиков в педиатрии Опубликовано: Пятница, 28 сентября 2018 г. - 09:05 Тема: Пробиотики В сентябрьском номере журнала The European Journal of Public Health опубликованы результаты мета-анализа, согласно которым применение пробиотиков снижает риск распространённых острых инфекционных заболеваний у детей и тем самым приводит к сокращению использования антибиотиков в педиатрической практике. Авторы мета-анализа сформулировали гипотезу, согласно которой применение пробиотиков может привезти к сокращению назначений антибиотиков. Данная гипотеза основана на имеющихся на текущий момент доказательствах, согласно которым приём пробиотиков снижает частоту, длительность и/или тяжесть определённых типов острых инфекционных заболеваний у детей. Поиск рандомизированных контролируемых исследований (РКИ), в которых изучалось влияние применения пробиотиков (любые штаммы, дозы и длительность использования) по сравнению с плацебо на использование антибиотиков по поводу распространённых острых инфекционных заболеваний у здоровых в целом людей всех возрастов, проводился в 13 электронных базах данных, включая MEDLINE, Embase и CENTRAL, за период с момента создания баз до 17 января 2017 г. Всего было найдено 1533 абстракта, из которых 17 РКИ соответствовали критериям включения в мета-анализ. Все 17 исследований проводились у детей, и первичной целью данных исследований была оценка эффективности профилактического применения пробиотиков для предотвращения острых респираторных инфекций, инфекций нижних отделов ЖКТ и острого среднего отита. Во включенных в мета-анализ исследованиях изучалось 13 вариантов пробиотиков (монокультуры и комбинации Lactobacillus и Bifidobacterium). Всего количество пациентов, получавших пробиотики, составило 2026, плацебо — 1927. Средняя продолжительность профилактического применения пробиотиков варьировала от 4 дней до 9 месяцев. Мета-анализ продемонстрировал, что дети, получавшие пробиотики для профилактики острых инфекционных заболеваний, имели более низкий риск назначения антибиотиков по сравнению с теми пациентами, которые получали плацебо (объединённый относительный риск 0,71, 95% ДИ 0,54-0,94). Когда в анализ были включены данные только 5 исследований с низким риском ошибки, объединённый относительный риск составил 0,46 (95% ДИ 0,23-0,97). По мнению авторов мета-анализа, существует несколько потенциальных механизмов, посредством которых пробиотики помогают бороться с инфекциями, включая продукцию ингибиторов патогенов и иммунорегуляцию. Авторы отмечают, что данные вопросы ещё не до конца изучены, однако поскольку основная масса иммунной системы человека сосредоточена в ЖКТ, микробиом и представители нормальной микрофлоры кишечника могут конкурентно подавлять рост и размножение патогенных микроорганизмов и стимулировать иммунную систему к защите от других возбудителей, попадающих в организм не через кишечник. Исследователи отмечают, что необходимо проведение дальнейших исследований у пациентов всех возрастов, особенно у лиц пожилого возраста, для подтверждения полученного эффекта и определения конкретных наиболее эффективных пробиотических штаммов. King S., Tancredi D., Lenoir-Wijnkoop I., Gould K., Vann H., Connors G., Sanders M.E., Linder J.A., Shane A.L., Merenstein D. Does probiotic consumption reduce antibiotic utilization for common acute infections? A systematic review and meta-analysis. Eur J Public Health. 2018 Sep 14.

пробиотики, Lactobacillus, Bifidobacterium, профилактики инфекций, мета-анализ

