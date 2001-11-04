Совещательный комитет по антимикробным препаратам FDA рекомендует одобрение нового антибиотика омадациклина

Совещательный комитет по антимикробным препаратам Администрации США по продуктам питания и лекарственным средствам (FDA) проголосовал за одобрение нового антимикробного препарата омадациклина (компания Paratek) для лечения острых инфекций кожи и мягких тканей и внебольничной пневмонии. Омадациклин был рекомендован к одобрению на основании результатов исследований III фазы.

Омадациклин — антибиотик широкого спектра действия из группы тетрациклинов, который назначается внутривенно или внутрь 1 раз в сутки. Омадациклин следует рассматривать в качестве представителя нового химического класса в группе тетрациклинов, который демонстрирует активность в отношении устойчивых к тетрациклинам микроорганизмов.

Если омадациклин будет одобрен, то он окажется первым антибиотиком за более чем 10-летний период, который назначается 1 раз в сутки в/в или внутрь. Наличие парентеральной формы и формы для приёма внутрь у омадациклина следует рассматривать как реальное преимущество для врачей и пациентов, что поможет сократить расходы стационаров на лечение пациентов с инфекциями кожи и мягких тканей и внебольничной пневмонией.

Ожидается, что решение FDA об одобрении омадациклина будет получено в начале октября 2018 г.

FDA committee recommends omadacycline for approval Healio

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омадациклин, тетрациклины, инфекции кожи и мягких тканей, внебольничная пневмония