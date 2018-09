Частота возникновения острых поражений почек у пациентов, получавших комбинацию ванкомицин + пиперациллин/тазобактам или меропенем Опубликовано: Пятница, 21 сентября 2018 г. - 08:55 Тема: Безопасность лекарственных средств и НЛР На фоне применения ванкомицина отмечается повышенный риск развития острых поражений почек (ОПП). В то же время на текущий момент имеются неоднозначные данные, касающиеся риска ОПП, при использовании комбинации ванкомицина с антисинегнойными бета-лактамами. Целью исследования, выполненного в США, было сравнение частоты развития ОПП в случаях, когда ванкомицин комбинируется с пиперациллином/тазобактамом или меропенемом. Было проведено ретроспективное когортное исследование у взрослых пациентов с острой патологией, получавших комбинацию ванкомицин + пиперациилин/тазобактам или меропенем в течение, по меньшей мере, 48 ч, за период с 1 ноября 2014 г. по 31 октября 2016 г. В анализ не включались данные пациентов в критическом состоянии и лиц с исходно нарушенной функцией почек. Первичным оцениваемым исходом была частота развития острых поражений почек в течение 72 ч после завершения курса антибактериальной терапии, определяемой как абсолютное увеличение уровня креатинина сыворотки на ≥0,5 мг/дл или ≥50% увеличение уровня сывороточного креатинина по сравнению с исходным значением. Вторичными оцениваемыми параметрами было время до развития ОПП, длительность ОПП и продолжительность госпитализации. Всего были оценены данные 160 пациентов. Отмечалось статистически достоверное увеличение частоты развития ОПП в группе пиперациллина/тазобактама по сравнению с меропенемом (16,5% vs 3,6%; p=0,009). Среднее время до начала ОПП было статистически достоверно меньше в группе пиперацилина/тазобактама по сравнению с меропенемом (3 vs 7 дней; p=0,009). После коррекции по исходным различиям оказалось, что применение комбинации ванкомицин + пиперациллин/тазобактам ассоциируется с 6,8-кратным повышением риска развития ОПП (ОШ 6,8, 95% ДИ 1,5-30,9) по сравнению с комбинацией ванкомицин + меропенем. Применение высоких доз ванкомицина (>4 г/сутки) и остаточные концентрации ванкомицина >20 мкг/мл были независимыми факторами риска развития ОПП (ОШ 8,7, 95% ДИ 1,04-72,94 и ОШ 9,01, 95% ДИ 1,44-56,21, соответственно). Таким образом, комбинация ванкомицин + пиперациллин/тазобактам повышает риск развития острых поражений почек по сравнению с комбинацией ванкомицин + меропенем у взрослых пациентов с острой патологией. Robertson A.D., Li C., Hammond D., Dickey T.A. Incidence of acute kidney injury among patients receiving the combination of vancomycin with piperacillin-tazobactam or meropenem. Pharmacotherapy. 2018 Sep 2. doi: 10.1002/phar.2179.

122 острые поражения печени, ванкомицин, меропенем, пиперациллин/тазобактам, частота развития, факторы риска

