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Микробиологическая картина при инфицированном панкреонекрозе

Опубликовано: Среда, 19 сентября 2018 г. - 09:05
Тема: Возбудители инфекционных заболеваний Версия для печати

Острый панкреатит продолжает оставаться значимой причиной заболеваемости и летальности, особенно в случаях, когда осложняется инфицированным панкреонекрозом (ИП). Современные подходы к лечению инфицированного панкреонекроза часто подразумевают назначение пролонгированных курсов антибактериальной терапии с минимальными инвазивными вмешательствами.

Целью исследования, результаты которого были опубликованы в августовском номере журнала Hepatobiliary & Pancreatic Diseases International за 2018 г., было обновление имеющихся на настоящий момент доказательств на основании идентификации патогенов, вызывающих ИП, и, таким образом, определение выбора эмпирической антибактериальной терапии.

В ходе выполнения работы были ретроспективно проанализированы клинические данные, включая результаты микробиологического исследования, пациентов с инфицированным панкреонекрозом, которым проводились инвазивная некрэктомия в минимальном объеме, за период с января 2009 г. по июль 2016 г.

Всего в анализ были включены данные о 40 пациентах (22 мужчина и 18 женщин, средний возраст — 60 лет) с инфицированным панкреонекрозом. Причинами, приведшими к развитию острого панкреатита, были камни в желчном пузыре (31 пациент), приём алкоголя (2 пациента), дислипидемия (2 пациента), у 5 пациентов причина развития панкреатита не была определена. Наиболее часто выделенными патогенами были Enterococcus faecalis и Enterococcus faecium (22,5% и 20,0%) и Escherichia coli (20,0%). В 19 случаях при бактериологическом исследовании было выделено несколько микроорганизмов. Антибактериальными препаратами, к которым отмечался наименьший уровень устойчивости среди выделенных патогенов, были тейкопланин (5%), линезолид (5,6%), эртапенем (6,5%) и меропенем (7,4%).

Таким образом, антибактериальные препараты из группы карбапенемов (эртапенем и меропенем) обеспечивают хорошую активность в отношении основных патогенов (в первую очередь кишечной группы), вызывающих инфицированный панкреонекроз.

Mowbray N.G., Ben-Ismaeil B., Hammoda M., Shingler G., Al-Sarireh B.

The microbiology of infected pancreatic necrosis.

Hepatobiliary Pancreat Dis Int. 2018 Aug 29. pii: S1499-3872(18)30188-7.


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острый панкреатит, инфицированный панкреонекроз, возбудители

  
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