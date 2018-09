Цефтолозан/тазобактам сопоставим по эффективности с меропенемом у взрослых пациентов с нозокомиальной или вентиляторассоциированной пневмонией Опубликовано: Понедельник, 17 сентября 2018 г. - 08:50 Тема: Антимикробные препараты В сентябре 2018 г. компания Merck & Co., Inc. анонсировала результаты клинического исследования III фазы, в котором сравнивалась эффективность и безопасность нового ингибиторозащищённого цефалоспорина цефтолозана/тазобактама в сравнении с меропенемом в терапии взрослых пациентов с нозокомильной пневмонией (НП) или вентиляторассоциированной пневмонией (ВАП). Цефтолозан/тазобактам одобрен в США для лечения взрослых пациентов с осложнёнными инфекциями мочевыводящих путей (ИМП), включая пиелонефрит, вызванных грамотрицательными возбудителями (Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Proteus mirabilis и Pseudomonas aeruginosa), и, при необходимости, в комбинации с метронидазолом у пациентов с осложнёнными интраабдоминальными инфекциями (ИАИ), вызванными грамположительными и грамотрицательными патогенами (Enterobacter cloacae, Escherichia coli, Klebsiella oxytoca, Klebsiella pneumoniae, Proteus mirabilis, Pseudomonas aeruginosa, Bacteroides fragilis, Streptococcus anginosus, Streptococcus constellatus и Streptococcus salivarius). Для минимизации риска развития антибиотикорезистентности и сохранения эффективности цефтолозана/тазобактама и других антимикробных препаратов применение цефтолозана/тазобактама рекомендовано только для лечения инфекций, возбудители которых доказано или высоко вероятно чувствительны к препарату. На основании результатов нового исследования компания Merck & Co., Inc. планирует подать в Администрацию США по продуктам питания и лекарственным средствам США (FDA) заявку на одобрение нового показания к использованию цефтолозана/тазобактама. Исследование ASPECT-NP — это многоцентровое проспективное рандомизированное двойное слепое исследование III фазы, в котором приняли участие 726 взрослых пациентов, у которых была диагностирована либо НП, либо ВАП, которая требовала парентерального применения антибиотиков. В ходе данного проекта пациенты получали либо цефтолозан/тазобактам в дозе 3 г каждые 8 ч, либо меропенем 1 г каждые 8 ч, а длительность терапии в обеих группах составляла от 8 до 14 дней, и 14 дней в случае, если инфекция была вызвана Pseudomonas aeruginosa. Важные аспекты безопасности цефталозана/тазобактама Пациенты с нарушением функции почек: У пациентов с нарушенной клубочковой фильтрацией (30-50 мл/мин.) отмечается снижение эффективности цефтолозана/тазобактама. По данным клинического исследования, у пациентов с осложнёнными ИАИ и клиренсом креатинина >50 мл/мин частота достижения клинического излечения в группе цефтолозан/тазобактам + метронидазол составила 85,2%, в группе меропенема — 87,9%. В том же исследовании у пациентов с клиренсом креатинина 30-50 мл/мин частота клинического излечения в группе цефтолозан/тазобактам + метронидазол уменьшилась до 47,8% по сравнению с 69,2% в группе применения меропенема. Аналогичные тенденции отмечались в исследовании у пациентов с осложнёнными ИМП. Гиперчувствительность: Цефтолозан/тазобактам противопоказан пациентам с известной серьёзной гиперчувствительностью на цефтолозан/тазобактам, пиперациллин/тазобактам или другие препараты из группа бета-лактамов. Clostridium difficile-ассоциированная диарея: Случаи развития Clostridium difficile-ассоциированной диареи, которые варьировали от лёгкой диареи до тяжёлых (иногда фатальных) случаев псевдомембранозного колита, зарегистрированы при применении практически всех системных антибактериальных препаратов. Следует тщательно подходить к сбору анамнезу у пациента, поскольку ААД может возникать даже спустя 2 и более месяцев после назначения антибактериальных препаратов. В случае развития Clostridium difficile-ассоциированной диареи следует рассмотреть возможность отмены причинно-значимого антибиотика, если это возможно, и назначение специфических препаратов, активных в отношении C. difficile. Нежелательные лекарственные реакции: Наиболее частыми НЛР на фоне применения цефтолозана/тазобактама, зарегистрированными у ≥5% пациентов, были головная боль (5,8%) у пациентов с осложнёнными ИМП, тошнота (7,9%), диарея (6,2%) и лихорадка (5,6%) в исследовании у пациентов с осложнёнными ИАИ. Merck's ZERBAXA® (ceftolozane and tazobactam) Met Primary Endpoints of Non-Inferiority Compared to Meropenem in Pivotal Phase 3 Study of Adult Patients with Hospital-Acquired Bacterial Pneumonia or Ventilator-Associated Bacterial Pneumonia.

212 цефтолозан/тазобактам, нозокомильная пневмония, вентиляторассоциированная пневмония, осложнённые интраабдоминальные инфекции, осложнённые инфекции мочевыводящих путей

