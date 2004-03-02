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Фторхинолоны при туберкулёзном менингите: результаты систематического обзора и мета-анализа

Опубликовано: Среда, 12 сентября 2018 г. - 12:25
Тема: Инфекционные заболевания, клиника, диагностика и лечение Версия для печати

Несмотря на адекватное лечение, туберкулёзный менингит приводит к высокой летальности, а, в случае выживания пациента, к последующей нетрудоспособности. Не так давно с целью улучшения исходов у такого рода пациентов начали изучаться и применяться новые антибактериальные препараты. Фторхинолоны (ФХ) могут быть полезны при туберкулёзном менингите по причине их хорошего проникновения в спинномозговую жидкость и высокой in vitro активности против микобактерий.

Целью мета-анализа и систематического обзора, результаты которого были опубликованы в июльском номере The Journal of Infection, было суммирование данных по эффективности ФХ в качестве препаратов первой линии при туберкулёзном менингите.

Поиск опубликованных вплоть до марта 2017 г. исследований проводился в медицинских базах данных PubMed, Кокрановском центральном регистре контролируемых исследований (Cochrane Central Register of Controlled Trials — CENTRAL) и LILACS. В мета-анализ включались рандомизированные контролируемые исследования, в которых ФХ назначались дополнительно к или вместо стандартных противотуберкулёзных препаратов.

Было идентифицировано 5 исследований с участием 1115 пациентов с туберкулёзным менингитом.

Как оказалось, дополнительное применение ФХ к стандартной противотуберкулёзной терапии статистически достоверно летальность не снижало (отношение рисков 0,58, 95% ДИ 0,3-1,52, доказательства низкого качества). Добавление ФХ к интенсифицированному режиму (лечение с применением высоких доз рифампицина) также статистически достоверно не снижало летальность (отношение рисков 0,97, 95% ДИ 0,78-1,2, доказательства низкого качества). Замена этамбутола на ФХ (отношение рисков 1,17, 95% ДИ 0,67-2,07, доказательства умеренного качества) или рифампицина на ФХ (отношение рисков 0,57, 95% ДИ 0,32-1,01, доказательства низкого качества) при используемых стандартных режимах лечения не продемонстрировало какой-либо пользы.

Не было отмечено статистически достоверных различий по частоте НЛР в группе ФХ, за исключением более высокой частоты потери зрения и судорог в группе фторхинолонов.

Таким образом, рутинное дополнительное применение фторхинолонов к стандартной противотуберкулёзной терапии или замена фторхинолоном одного из препаратов из стандартной схемы противотуберкулёзного лечения на настоящий момент не рекомендуется. Большинство доказательств, полученных в данном мета-анализе, были низкого или умеренного качества, в связи с чем необходимо проведение дальнейших исследований в данной области.

Rizvi I., Malhotra H.S., Garg R.K., Kumar N., Uniyal R., Pandey S.

Fluoroquinolones in the management of tuberculous meningitis: Systematic review and meta-analysis.

J Infect. 2018 Jul 12. pii: S0163-4453 (18) 30187-7.


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фторхинолоны, туберкулёзный менингит, противотуберкулёзные препараты, мета-анализ

  
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