Бактерии, обитающие в слюне собак и кошек, могут вызвать заболевание у человека

Собаки — лучшие друзья человека, однако недавние сообщения свидетельствуют, что они могут быть переносчиками бактерий, вызывающих заболевания и даже летальных исход у человека. В июне 2018 г. у мужчины из штата Висконсин (США) были ампутированы руки и стопы после инфицирования бактериями Capnocytophaga canimorsus, которыми он был инфицирован от собаки. Это сообщение опубликовано в Milwaukee Journal Sentinel. Два других недавно описанных случая также зарегистрированы в штате Висконтин: у 3-летнего мальчика были ампутированы пальцы стопы после инфицирования C. canimorsus, и летальных исход у женщины, которая была укушена её собакой, после чего у неё быстро прогрессировали гриппоподобные симптомы, которые и привели к смерти. Что за возбудитель — Capnocytophaga canimorsus? Capnocytophaga canimorsus — это бактериальный патоген, который обитает в полости рта собак и кошек. Он не вызывает заболевания у животных, но в редких случаях может вызывать заболевание у человека, особенно у пациентов с аспленией или иммунокомпрометированных лиц. Каким образом инфицируется человек? Клинические случаи заболевания, вызванные этим патогеном, редки, однако человек может заразиться C. canimorsus через укусы, царапины, нанесенные животными, или даже при тесном контакте с кошками или собаками. Подавляющее большинство людей при контакте с домашними животными не заболевают инфекцией, вызванной C. canimorsus. Однако у пациентов с ослабленной иммунной системой, которые особенно восприимчивы к различным инфекционным агентам, составляют группу риска развития инфекции, вызванной C. canimorsus. Являются ли инфекции, вызванные C. canimorsus, серьёзной проблемой? Обычно Capnocytophaga не вызывает заболевание у человека, и многие люди при контакте с собаками и кошками не заболевают (даже после укусов). Однако в редких случаях развитие инфекции возможно. Группу риска составляют пациенты с аспленией, недавним чрезмерным употреблением алкоголя, иммунокомпрометированные лица (пациенты с онкопатологией, ВИЧ, хроническими заболеваниями печени, длительным приемом глюкокортикоидов и пр.). В редких случаях, когда развивается инфекция, она может быть серьёзной и даже фатальной в случаях несвоевременного назначения антибиотиков. У большинства пациентов симптомы возникают через 3-5 дней после инфицирования, однако данный период может варьировать от 1 дня до 2 недель. Признаки и симптомы включают возникновение булллёзных элементов вокруг укушенной раны, которые появляются спустя всего лишь несколько часов, покраснения, отека, гноетечения, боли в месте укуса, лихорадки, диареи и/или боли в области желудка, рвоты, головной боли и/или оглушённости, мышечной или суставной боли. Наиболее тяжёлое течение может протекать с развитием сепсиса, менингита и полиорганной недостаточности. Примерно 3 из 10 пациентов, у которых развилась инфекция, вызванная Capnocytophaga, погибают. В некоторых случаях летальный исход возникает очень быстро — спустя 24-72 ч после начала симптомов заболевания. В связи с этим, если у человека возникли клинические симптомы после контакта с животным или укуса кошки или собаки, следует незамедлительно обратиться за медицинской помощью. Как часто встречается данное инфекционное заболевание? По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) за 2017 г. было сообщено о 12 бактериологически подтверждённых случаях заболевания. Однако эксперты CDC полагают, что сообщаются только самые тяжёлые случаи или осложнённое течение заболевания, а в реальности их гораздо больше. Что должны клиницисты знать об этой инфекции? Наиболее тяжёлый вариант течения инфекции, вызванной C. canimorsus — септический шок. Очень важно быстро идентифицировать возбудителя и начать лечение как можно раньше. Как правило, назначаются парентеральные цефалоспорины III поколения в монотерапии или в комбинации со фторхинолонами (ципрофлоксацином). В случае укуса собакой или кошкой иммунокомпрометированного пациента врачу следует рассмотреть необходимость профилактического назначения антибиотиков. Bacteria in dog and cat saliva can make humans sick Healio Milwaukee Journal Sentinel. Bacteria spread through dog saliva linked to death of South Milwaukee woman. Journal Sentinel

