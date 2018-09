Бактерицидная активность in vitro комбинации ко-тримоксазола и колистина в отношении карбапенеморезистентных штаммов Klebsiella pneumoniae Опубликовано: Среда, 05 сентября 2018 г. - 08:50 Тема: Антибиотикорезистентность Карбапенеморезистентные штаммы Klebsiella pneumoniae (КРКР) за последние роды распространились практически повсеместно и представляют значимую проблему для здравоохранения в связи с ограниченным выбором эффективных антибактериальных препаратов. Колистин является последним и в ряде случаев единственным вариантом лечения инфекции, вызваннной КРКР. К сожалению, существует вероятность развития устойчивости к монотерапии колистином. В ряде стран мира, в том числе в Китае, отмечается низкий уровень резистентности КРКР к триметоприму/сульфометоксазолу (ко-тримоксазолу). Целью исследования, выполненного в Китае, была оценка in vitro бактерицидной активности комбинации ко-тримоксазола и колистина в отношении клинических штаммов K. pneumoniae, резистентных к карбапенемам. Как оказалось, данная комбинация оказывает быстрое бактерицидное действие в отношении всех протестированных штаммов за период времени 2-24 ч. Ко-тримоксазол является одним из немногих оставшихся антибиотиков, обладающих некоторой активностью в отношении КРКР, а комбинация ко-тримоксазола с колистином, возможно, будет потенциально успешной против карбапенеморезистентных штаммов Klebsiella pneumoniae. Su J., Li D., Guo Q., Guo Y., Zheng Y., Xu X. In Vitro Bactericidal Activity of Trimethoprim-Sulfamethoxazole/Colistin Combination Against Carbapenem-Resistant Klebsiella pneumoniae Clinical Isolates. Microb Drug Resist. 2018 Aug 15.

258 карбапенеморезистентные штаммы, Klebsiella pneumoniae, резистентность, антибиотикорезистентность, колистин, ко-тримоксазол

Вход Имя пользователя Пароль Запомнить меня

:: Регистрация ::