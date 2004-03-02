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«Новые» фторхинолоны в эрадикации Helicobacter pylori: результаты мета-анализа

Опубликовано: Среда, 29 августа 2018 г. - 09:05
Тема: Инфекционные заболевания, клиника, диагностика и лечение Версия для печати

Целью систематического обзора и мета-анализа, выполненного исследователями из Китая, была оценка эффективности и безопасности 4-го поколения фторхинолонов (ФХ) в эрадикации Helicobacter pylori.

Поиск рандомизированных контролируемых исследований проводился в крупнейших медицинских базах данных (PubMed, EMBASE и Кокрановском центральном регистре контролируемых исследований — Cochrane Central Register of Controlled Trials) за период вплоть до февраля 2018 г. В мета-анализ включались все рандомизированные контролируемые исследования, в которых изучалась эффективность эрадикационной терапии H. pylori и использовались ФХ 4 поколения в качестве экспериментального лечения. Также выполнялся подгрупповой анализ по регионам и различным препаратам фторхинолонов.

В мета-анализ было включено 10 исследований с общим числом участников 2198 человек. Как оказалось, частота достижения успешной эрадикации хеликобактера при использовании лечения, включавшего ФХ более ранних поколений, была статистически достоверно ниже, чем при использовании терапии с ФХ 4 поколения при проведении ITT-анализа (75,4% vs 81,8%; ОШ 0,661; 95% ДИ 0,447-0,977; P=0,038).

При проведении анализа в соответствии с протоколом (per-protocol analysis) также оказалось, что частота эрадикации при использовании лечения с ФХ более ранних поколений была ниже по сравнению с терапией, включавшей ФХ 4 поколения (79,1% vs 84,7%; ОШ 0,663; 95% ДИ 0,433-1,016; P=0,059).

Частота нежелательных эффектов статистически достоверно различалась между контрольной и экспериментальной группами (ITT-анализ, 30,6% vs 19,5%; ОШ 1,874; 95% ДИ 1,120-3,137; P=0,017).

Подгрупповой анализ также выявил статистически достоверные различия между достижением успешной эрадикации при использовании моксифлоксацина по сравнению с другими препаратами группы ФХ 4 поколения (84,3% vs 71,9%), а также между азиатскими и европейскими пациентами (76,7% vs 89,1%).

Таким образом, проведённый систематический обзор и мета-анализ продемонстрировал, что при использовании фторхинолонов 4 поколения в эрадикационных схемах H. pylori частота эрадикации хеликобактера оказалась не слишком высокой. Такие варианты лечения могут быть полезными в качестве «терапии спасения», назначение которой должно основываться на результатах определения чувствительности.

An Y., Wang Y., Wu S., Wang Y.H., Qian X., Li Z., Fu Y.J., Xie Y.

Fourth-generation quinolones in the treatment of Helicobacter pylori infection: A meta-analysis.

World J Gastroenterol. 2018 Aug 7; 24(29): 3302-3312.


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фторхинолоны, моксифлоксацин, эрадикация, хеликобактер, H. pylori, эрадикационная терапия

  
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