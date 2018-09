Эффективность комбинации цефтибутен + амоксициллин/клавуланат при инфекциях мочевыводящих путей, вызванных БЛРС-продуцирующими штаммами E. coli и K. pneumoniae

Целью исследования, проведённого в Нидерландах, была оценка клинической и бактериологической эффективности применения внутрь комбинации двух антибиотиков цефтибутена и амоксициллина/клавуланата у пациентов с инфекциями мочевыводящих путей (ИМП), вызванных микроорганизмами семейства Enterobacteriaceae, продуцирующими бета-лактамазы расширенного спектра (БЛРС).

Было выполнено ретроспективное наблюдательное исследование, в рамках которого 10 пациентов с пиелонефритом, вызванным БЛРС-продуцирующими микроорганизмами, устойчивыми к фторхинолонам и ко-тримоксазолу, получали пероральную терапию цефтибутеном в дозе 400 мг 1 раз в сутки и амоксициллином/клавуланатом 625 мг 3 раза в сутки в течение 14 дней. Наличие генов БЛРС было подтверждено с помощью ПЦР. Все пациенты получали лечение за период 2016-2017 гг. При культуральном исследовании в 7 случаев была выделена E. coli, в 3 — K. pneumoniae (все патогены продуцировали БЛРС). Все выделенные штаммы были устойчивы к цефотаксиму и резистентны (n=7) или умеренно-чувствительны (n=3) к цефтазидиму (Vitek-2). При использовании диско-диффузионного метода было установлено, что все выделенные штаммы были чувствительны к цефтибутену (зоны задержки роста 25-32 мм), в то время как МПК 8 из 10 изолятов составила 0,5-4 мг/л, т.е. штаммы расценивались как устойчивые к цефтибутену. При использовании дисков с амоксициллином/клавуланатом после дисков с цефтибутеном отмечалось увеличение зоны задержки роста ещё на 2-8 мм. У всех пациентов было зарегистрировано клиническое выздоровление. При проведении визита последующего наблюдения у всех восьми пациентов, у которых проводился данный визит, отмечалась бактериологическая эрадикация патогена (определяемая как отсутствие микроорганизма, выделенного до лечения, спустя 3 месяца после завершения терапии).

Таким образом, данное наблюдение серии случаев демонстрирует синергизм комбинации цефтибутен + амоксициллин/клавуланат, которую можно рассматривать как вариант лечения пациентов с ИМП, вызванными БЛРС-продуцирующими штаммами E. coli и K. pneumoniae.

