Применение витамина D для профилактики инфекций дыхательных путей: результаты мета-анализа Опубликовано: Пятница, 03 августа 2018 г. - 09:00 Тема: Инфекционные заболевания, клиника, диагностика и лечение Целью мета-анализа, результаты которого были опубликованы в прошлом году в British Medical Journal, была оценка общего влияния применения витамина D на риск развития инфекций дыхательных путей и идентификация факторов, модифицирующих данное влияние. Поиск исследований проводился в медицинских базах данных Medline, Embase, Кокрановском центральном регистре контролируемых исследований (Cochrane Central Register of Controlled Trials), Web of Science, ClinicalTrials.gov, и International Standard Randomised Controlled Trials Number регистре вплоть до декабря 2015 г. В мета-анализ включались рандомизированные двойные слепые плацебо контролируемые исследования добавления витамина D 3 или витамина D 2 любой длительности применения. Основным оцениваемым исходом/критерием эффективности была частота острых респираторных инфекций (ОРИ). В мета-анализ было включено 25 рандомизированных двойных слепых плацебо контролируемых исследований (n=11321, возраст участников от 0 до 95 лет). Как оказалось, добавление витамина D снижало риск ОРИ среди всех участников (отношение шансов 0,88, 95% ДИ 0,81-0,96; р<0,001). При проведении подгруппового анализа было установлено, что протективный эффект отмечался у лиц, получавших витамин D ежедневно или еженедельно без дополнительных болюсных доз (ОШ 0,81, 95% ДИ 0,72-0,91), но не отмечался у пациентов, получавших одну или более болюсных доз (ОШ 0,97, 95% ДИ 0,17-0,53, р=0,05). Защитный эффект был наиболее выражен у пациентов с исходным уровнем 25(ОН)D в сыворотке <25 нмоль/л (<10 нг/мл) (ОШ 0,3, 95% ДИ 0,17-0,53), чем у лиц с исходным уровнем 25(ОН)D ≥25 нмоль/л (≥10 нг/мл) (ОШ 0,75, 95% ДИ 0,6-0,95, р=0,006). Использование витамина D не влияло на долю участников, перенесших, по меньшей мере, одно серьёзное нежелательное явление (скорректированное ОШ 0,98, 95% ДИ 0,80-1,20, р=0,83). Уровень доказательств, полученных в ходе данного анализа, оценивается как высокий. Таким образом, добавление витамина D является эффективным и безопасным способом профилактики ОРИ, причём наибольшая польза от использования витамина D отмечается у пациентов с выраженным дефицитом витамина D и в случае, если не используются болюсные дозы. Martineau A.R., Jolliffe D.A., Hooper R.L., e.a. Vitamin D supplementation to prevent acute respiratory tract infections: systematic review and meta-analysis of individual participant data. BMJ. 2017; 356: i6583.

108 25-гидроксивитамин D, витамин D, острые респираторные инфекции, инфекции дыхательных путей, мета-анализ

