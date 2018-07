Инсоляция и поведенческая активация при гиповитаминозе D и депрессии: результаты контролируемого пилотного исследования

В нескольких независимых мета-анализах, выполненных за последнее десятилетие, была установлена связь между уровнем витамина D и развитием симптомов депрессии. Теоретически поведенческие аспекты, являющиеся причиной недостаточности естественного УФ облучения (например, постоянное сидение дома, прекращение всякой активности, связанной с пребыванием на открытом воздухе), вероятно, способствуют возникновению или усиливают уже имеющийся дефицит витамина D.

В ходе пилотного исследования, выполненного учеными из ОАЭ, оценивалась эффективность модифицированной формы поведенческой терапии, направленной на одновременно и дефицит витамина D, и на симптомы депрессии.

Студенки колледжа (N=114) были обследованы на наличие депрессивных симптомов и дефицита витамина D. Те участницы, у которых был установлен тяжёлый дефицит витамина D и имелись клинически значимые симптомы депрессии, были рандомизированы либо на прохождение 12-недельной программы активации поведения, включавшей безопасное воздействие естественных солнечных лучей (N=10), либо записаны в т.н. «лист ожидания» (контрольная группа, N=10).

Оказалось, что в группе поведенческой активации и инсоляции отмечалось статистически достоверное повышение уровня 25-гидроксивитамина D, и, как результат, дефицит витамина D восполнился, в то время как в контрольной группе было зарегистрировано ухудшение гиповитаминоза D.

Также в группе активации поведения были отмечены положительные результаты в отношении купирования или уменьшения выраженности симптомов депрессии.

Таким образом, безопасное воздействие естественных солнечных лучей и поведенческую активацию следует рассматривать в качестве эффективного подхода в лечении гиповитаминоза D и облегчения симптомов депрессии.

Thomas J., Al-Anouti F.

Sun Exposure and Behavioral Activation for Hypovitaminosis D and Depression: A Controlled Pilot Study.

Community Ment Health J. 2018 Aug; 54(6): 860-865.