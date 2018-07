Низкие концентрации витамина Д и прогноз при ХОБЛ Опубликовано: Понедельник, 23 июля 2018 г. - 08:50 Тема: Инфекционные заболевания, клиника, диагностика и лечение Несмотря на большое количество исследований в самых различных областях медицины, посвящённых витамину D, его значение и важность дефицита витамина D в долгосрочном прогнозе при хронической обструктивной болезни лёгких (ХОБЛ) остается неопределённой. Исследователи из Дании протестировали гипотезу, согласно которой лица с ХОБЛ и низкими концентрациями 25-гидроксивитамина D в сыворотке крови имеют худший прогноз по сравнению с пациентами с нормальными уровнями 25(ОН)D. Было проведено проспективное когортное исследование с участием 35153 представителей общей популяции в возрасте от 20 до 100 лет, у которых имелись результаты определения сывороточного уровня 25(ОН)D и спирометрии. ХОБЛ по данным спирометрии (n=5178; 15%) устанавливалась на основании определения соотношения ОФВ1/ФЖЕЛ* у пациентов без бронхиальной астмы (ОФВ1/ФЖЕЛ<0,7). Клиническая ХОБЛ (n=2033; 6%) выставлялась в случае, если соотношение ОФВ1/ФЖЕЛ составляло <0,7, а ОФВ1 — <80% от должного у когда-либо куривших лиц в возрасте >40 лет без БА и кумулятивным потреблением табака ≥10 пачко-лет. Основные результаты исследования представлены в таблице. Как оказалось, низкие концентрации витамина D приводят к повышению риска смерти у пациентов с ХОБЛ, причём смертность повышается по всем причинам — и респираторным, и онкологическим, и другим. Таким образом, результаты проведённого крупномасштабного исследования позволяют сделать вывод о том, что низкие уровни 25-гидроксивитамина D являются маркером неблагоприятного прогноза при ХОБЛ.

Таблица. Долгосрочные исходы у пациентов с ХОБЛ и низким vs нормальным уровнем Летальность Скорректированное отношение рисков летального исхода у пациентов с уровнем 25(ОН)D <12,5 нмоль/л (5 нг/мл) vs ≥50 нмоль/л (≥20 нг/мл) ХОБЛ по данным спирометрии Клиническая ХОБЛ По всем причинам 1,35 1,39 По респираторным причинам 1,63 1,57 По сердечно-сосудистым причинам 1,14 0,88 По причине онкологии 1,37 1,63 По другим причинам 1,61 2,0 Возраст на момент летального исхода 70,2 года vs 80,3 года 69 лет vs 76,2 года

Færk G., Çolak Y., Afzal S., Nordestgaard B.G. Low concentrations of 25-hydroxyvitamin D and long-term prognosis of COPD: a prospective cohort study. Eur J Epidemiol. 2018 Jun; 33(6): 567-577.

* ОФВ1 — Объём форсированного выдоха за первую секунду манёвра форсированного выдоха.

ФЖЕЛ — Разница между объёмами воздуха в лёгких в точках начала и конца манёвра форсированного выдоха.

Отношение ОФВ1/ФЖЕЛ, выраженное в процентах (индекс Тиффно) является чувствительным индексом наличия или отсутствия ухудшения проходимости дыхательных путей. В норме 70-75%.

25-гидроксивитамин D, витамин D, хроническая обструктивная болезнь лёгких, ХОБЛ

