Низкие концентрации витамина Д и прогноз при ХОБЛ

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Несмотря на большое количество исследований в самых различных областях медицины, посвящённых витамину D, его значение и важность дефицита витамина D в долгосрочном прогнозе при хронической обструктивной болезни лёгких (ХОБЛ) остается неопределённой.
Исследователи из Дании протестировали гипотезу, согласно которой лица с ХОБЛ и низкими концентрациями 25-гидроксивитамина D в сыворотке крови имеют худший прогноз по сравнению с пациентами с нормальными уровнями 25(ОН)D.
Было проведено проспективное когортное исследование с участием 35153 представителей общей популяции в возрасте от 20 до 100 лет, у которых имелись результаты определения сывороточного уровня 25(ОН)D и спирометрии.
ХОБЛ по данным спирометрии (n=5178; 15%) устанавливалась на основании определения соотношения ОФВ1/ФЖЕЛ* у пациентов без бронхиальной астмы (ОФВ1/ФЖЕЛ<0,7).
Клиническая ХОБЛ (n=2033; 6%) выставлялась в случае, если соотношение ОФВ1/ФЖЕЛ составляло <0,7, а ОФВ1 — <80% от должного у когда-либо куривших лиц в возрасте >40 лет без БА и кумулятивным потреблением табака ≥10 пачко-лет.
Основные результаты исследования представлены в таблице.
Как оказалось, низкие концентрации витамина D приводят к повышению риска смерти у пациентов с ХОБЛ, причём смертность повышается по всем причинам — и респираторным, и онкологическим, и другим. Таким образом, результаты проведённого крупномасштабного исследования позволяют сделать вывод о том, что низкие уровни 25-гидроксивитамина D являются маркером неблагоприятного прогноза при ХОБЛ.
Таблица. Долгосрочные исходы у пациентов с ХОБЛ и низким vs нормальным уровнем
|Летальность
|Скорректированное отношение рисков летального исхода у пациентов с уровнем 25(ОН)D <12,5 нмоль/л (5 нг/мл) vs ≥50 нмоль/л (≥20 нг/мл)
|ХОБЛ по данным спирометрии
|Клиническая ХОБЛ
|По всем причинам
|1,35
|1,39
|По респираторным причинам
|1,63
|1,57
|По сердечно-сосудистым причинам
|1,14
|0,88
|По причине онкологии
|1,37
|1,63
|По другим причинам
|1,61
|2,0
|Возраст на момент летального исхода
|70,2 года vs 80,3 года
|69 лет vs 76,2 года
Færk G., Çolak Y., Afzal S., Nordestgaard B.G.
Low concentrations of 25-hydroxyvitamin D and long-term prognosis of COPD: a prospective cohort study.
Eur J Epidemiol. 2018 Jun; 33(6): 567-577.
* ОФВ1 — Объём форсированного выдоха за первую секунду манёвра форсированного выдоха.
ФЖЕЛ — Разница между объёмами воздуха в лёгких в точках начала и конца манёвра форсированного выдоха.
Отношение ОФВ1/ФЖЕЛ, выраженное в процентах (индекс Тиффно) является чувствительным индексом наличия или отсутствия ухудшения проходимости дыхательных путей. В норме 70-75%.
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25-гидроксивитамин D, витамин D, хроническая обструктивная болезнь лёгких, ХОБЛ