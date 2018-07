Новые предупреждения о безопасности фторхинолонов от FDA: повышение риска гипогликемии и нарушений психического здоровья Опубликовано: Среда, 18 июля 2018 г. - 15:00 Тема: Безопасность лекарственных средств и НЛР Администрация США по продуктам питания и лекарственным средствам (Food and Drug Administration — FDA) в июле 2018 г. потребовала внесения изменений в инструкции к антибактериальным препаратам из группы фторхинолонов (как пероральным, так и инъекционным), которые включают предупреждение о рисках возникновения нарушений со стороны психического здоровья и развитие низкого уровня глюкозы в сыворотке крови. Как отмечают эксперты FDA, применение фторхинолонов (ФХ) целесообразно при серьёзных бактериальных инфекциях (например, при тяжёлой внебольничной пневмонии), когда польза от использования препарата перевешивает риски возможного развития побочных эффектов. Естественно, для такого рода заболеваний ФХ должны оставаться в арсенале врачей. В то же время FDA напоминает, что врачам не следует назначать фторхинолоны пациентам с нетяжёлыми инфекционными заболеваниями (острым бактериальным риносинуситом, бактериальным обострением хронического бронхита или неосложнённых инфекциях мочевыводящих путей), когда есть другие варианты лечения. Появляются сообщения о потенциальном риске развития гипогликемии и комы. Данный побочный эффект чаще встречается у пожилых пациентов, лиц с сахарным диабетом, принимающих сахароснижающие препараты или инсулин. Нежелательные реакции, связанные с психическим здоровьем, включают нарушение внимание, дезориентацию, возбуждение, повышенную возбудимость, нервозность, нарушение памяти, бред. Важно отметить, что нарушения со стороны психической сферы могут возникнуть после приёма одной дозы препарата. При выявлении нежелательных реакций со стороны ЦНС или нарушений уровня глюкозы крови необходимо прекратить приём фторхинолона и назначить пациенту антибактериальный препарат другой группы. Среди фторхинолонов, в инструкции к которым FDA требует внести изменения, перечислены левофлоксацин, ципрофлоксацин, ципрофлоксацин пролонгированного высвобождения, моксифлоксацин, офлоксацин, гемифлоксацин и делафлоксацин. FDA updates warnings for fluoroquinolone antibiotics on risks of mental health and low blood sugar adverse reactions. FDA

724 фторхинолоны, безопасность, гипогликемия, психические нарушения

Вход Имя пользователя Пароль Запомнить меня

:: Регистрация ::