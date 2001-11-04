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FDA одобрила плазомицин для лечения осложнённых ИМП

Опубликовано: Пятница, 13 июля 2018 г. - 08:50
Тема: Антимикробные препараты Версия для печати

Компания Achaogen Inc. 26 июня 2018 г. анонсировала, что Администрация США по продуктам питания и лекарственным средствам (FDA) одобрила плазомицин для лечения осложнённых инфекций мочевыводящих путей (оИМП), но не инфекций кровотока.

Плазомицин (Земдри, Zemdri) — это новый антибиотик из группы аминогликозидов (неогликозид), который обладает широким спектром активности против грамотрицательных микроорганизмов, включая карбапенеморезистентные штаммы Enterobacteriaceae и энтеробактерии, продуцирующие БЛРС. Плазомицин назначается один раз в сутки в/в.

Компания Achaogen подала заявку на одобрение плазомицина для лечения оИМП и инфекций кровотока, которая базировалась на данных исследований III фазы EPIC и CARE.

На основании результатов исследования EPIC FDA одобрила плазомицин для лечения оИМП, включая пиелонефрит, вызванных микроорганизмами семейства Enterobacteriaceae, у взрослых пациентов, у которых ограничены или отсутствуют другие варианты терапии.

В то же время FDA отметила, что результаты исследования CARE не предоставили существенных доказательств эффективности плазомицина для лечения инфекций кровотока.

FDA approves Zemdri to treat cUTIs, but not bloodstream infection

Нealio.com


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плазомицин, неогликозиды, аминогликозид, осложнённые инфекции мочевыводящих путей

  
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