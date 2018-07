FDA одобрила плазомицин для лечения осложнённых ИМП Опубликовано: Пятница, 13 июля 2018 г. - 08:50 Тема: Антимикробные препараты Компания Achaogen Inc. 26 июня 2018 г. анонсировала, что Администрация США по продуктам питания и лекарственным средствам (FDA) одобрила плазомицин для лечения осложнённых инфекций мочевыводящих путей (оИМП), но не инфекций кровотока. Плазомицин (Земдри, Zemdri) — это новый антибиотик из группы аминогликозидов (неогликозид), который обладает широким спектром активности против грамотрицательных микроорганизмов, включая карбапенеморезистентные штаммы Enterobacteriaceae и энтеробактерии, продуцирующие БЛРС. Плазомицин назначается один раз в сутки в/в. Компания Achaogen подала заявку на одобрение плазомицина для лечения оИМП и инфекций кровотока, которая базировалась на данных исследований III фазы EPIC и CARE. На основании результатов исследования EPIC FDA одобрила плазомицин для лечения оИМП, включая пиелонефрит, вызванных микроорганизмами семейства Enterobacteriaceae, у взрослых пациентов, у которых ограничены или отсутствуют другие варианты терапии. В то же время FDA отметила, что результаты исследования CARE не предоставили существенных доказательств эффективности плазомицина для лечения инфекций кровотока. FDA approves Zemdri to treat cUTIs, but not bloodstream infection Нealio.com

