Антибиотики для приёма внутрь могут вызывать образование камней в почках

Частота установления диагноза нефролитиаза за последние 30 лет увеличилась на 70%, причём параллельно с увеличением повсеместного использования антибиотиков. В 2011 г. в США было назначено 262 млн. курсов антибиотиков, и чаще всего они назначались женщинам и детям в возрасте до 10 лет. Ранее камни в почках были очень редким явлением у детей. Почему в последнее время увеличивается распространённость нефролитиаза в педиатрической практике, остаётся неясным. Многие учёные полагают, что далеко не последнюю роль в этом играют антибиотики для приёма внутрь, которые назначаются детям гораздо чаще, чем взрослым пациентам. На настоящий момент доказано, что изменение микробиома кишечника и мочевыводящих путей может приводить к образованию камней в почках. В то же время пока неясно, является ли использование антибиотиков фактором риска развития нефролитиаза. В ходе популяционного исследования типа случай-контроль, результаты которого были опубликованы в майском номере Journal of the American Society of Nephrology, определялась связь между 12 группами антибактериальных препаратов, применяемых внутрь, и развитием нефролитиаза. В ходе анализа обрабатывались данные о более чем 13 млн. детей и взрослых за период с 1995 по 2015 гг. в Великобритании. Был выбран 15981 пациент с нефролитиазом и 259797 человек контрольной группы, сопоставимых по полу, возрасту и роду занятий на момент установления диагноза нефролитиаза (индексная дата). Модели условной логистической регрессии были скорректированы по частоте обращений за медицинской помощью, сопутствующим заболеваниям, наличию ИМП, использованием тиазидных и петлевых диуретиков, ингибиторов протонной помпы и статинов. Чаще всего антибиотики пациентам назначались по поводу кашля, тонзиллита, инфекций верхних дыхательных путей и ИМП. Как оказалось, использование любого из 5 классов антибиотиков за 3-12 месяцев до индексной даты было связано с повышенным риском развития нефролитиаза, причём максимальный риск отмечался после применения сульфаниламидов (увеличение на 133%), меньше всего — после применения пенициллинов широкого спектра (на 27%) (таблица). Таблица. Риск развития нефролитиаза в зависимости от класса антибиотиков Класс АБП Скорректированное отношение шансов, 95% ДИ р Сульфаниламиды 2,33 (2,19 - 2,48) <0,001 Цефалоспорины 1,88 (1,75 - 2,01) <0,001 Фторхинолоны 1,67 (1,54 - 1,81) <0,001 Нитрофурантоин 1,70 (1,55 - 1,88) <0,001 Пенициллины широкого спектра 1,27 (1,18 - 1,36) <0,001 При поисковом анализе оказалось, что масштаб связи был максимальным при воздействии антибиотиков в более молодом возрасте (р<0,001) и за 3-6 месяцев до индексной даты со всеми антибиотиками, но при воздействии пенициллинов широкого спектра данная связь оставалась статистически значимой в течение 3-5 лет после применения, хотя риск снижался с течением времени. Ранее (в 2016 г.) были опубликованы результаты исследования, которое продемонстрировало увеличение на 16% ежегодной частоты обнаружения камней в почках в штате Северная Каролина за период с 1997 по 2012 г., с наибольшим ростом у подростков, женщин и представителей негроидной расы. Возможным объяснением данного феномена является индуцированное антибиотиками изменение микробиома кишечника и мочевыводящих путей, что в последующем приводит к изменению метаболизма питательных веществ и развитию нефролитиаза. Уже установлено, что применение антибиотиков приводит к развитию воспалительных заболеваний кишечника, лёгких, бронхиальной астме, однако роль микробиоты кишечника в формировании камней в почках была менее очевидна. Таким образом, антибиотики для приёма внутрь приводят к увеличению риска образования камней в почках, причём особенно риск увеличивается при недавнем воздействии и у лиц молодого возраста. Результаты данного исследования играют роль в установлении патогенеза образования камней в почках и могут объяснить увеличение частоты нефролитиаза, особенно у детей. Tasian G.E1., Jemielita T., Goldfarb D.S., Copelovitch L., Gerber J.S., Wu Q., Denburg M.R. Oral Antibiotic Exposure and Kidney Stone Disease. J Am Soc Nephrol. 2018; 29(6): 1731-1740.

140 антибиотики, камни в почках, нефролитиаз, сульфаниламиды, цефалоспорины, фторхинолоны, микробиом, микробиота