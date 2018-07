Большинство броненосцев в лесах Амазонии в Бразилии являются источником лепры

Более 60% броненосцев, обитающих в тропических лесах Амазонии (Бразилия) являются носителями возбудителя лепры — такие результаты были опубликованы в июньском номере журнала PLOS Neglected Tropical Diseases.

Mycobacterium leprae (M. leprae) — это возбудитель инфекции у человека, который вызывает лепру (тяжёлое хроническое заболевание, характеризующееся образованием очагов на коже и поражением периферических нервов). Установлено, что возможна зоонозная передача M. leprae от девятипоясного броненосца (Dasypus novemcinctus) человеку. Такие случаи были зарегистрированы в южных штатах США, в основном, в Техасе, Луизиане и Флориде. Так, в 2011 г. было установлено, что 20% броненосцев в Техасе и Луизиане были инфицированы микобактериями лепры, и, соответственно, могут инфицировать и инфицируют населения южных штатов США.

Девятипоясные броненосцы также распространены в Южной Америке, а жители данных регионов Бразилии охотятся на броненосцев и употребляют их мясо в качестве диетического источника белка.

Целью исследования, выполненного совместно учёными из Бразилии, США, Швейцарии и Нидерландов, было изучение распространённости инфекции, вызванной M. leprae, у диких броненосцев в тропических лесах Амазонии (Бразилия) и оценка вероятности того, что млекопитающие Нового Света могут выступать естественным резервуаром лепры в Бразилии, что сопоставимо с ситуацией, сложившейся в южных штатах США. Также в ходе исследования были опрошены 146 жителей г. Белтерра (Бразилия) для определения степени их контакта с броненосцами, включая охоту на броненосцев, разделывание их мяса для последующего приготовления и употребления мяса в пищу. Также участники исследования обследовались специалистами в области дерматологии и у них забирались образцы крови для определения титра антител к фенольному гликолипиду (фактору вирулентности M. leprae — уникальному компоненту клеточной стенки бактерии). Положительные титры антител к фенольному гликолипиду является хорошо изученным биомаркером для диагностики инфекции, вызванной M. leprae как у броненосцев, так и у людей.

С целью обнаружения ДНК M. leprae применяют праймеры к различным участкам ДНК. Одним из видов таких праймеров являются так называемые RLEP-праймеры. В проведённом исследовании наличие M. leprae-специфических повторяющихся последовательностей (RLEP-праймеров) определялась с помощью ПЦР в очищенной ДНК, выделенной из образцов тканей печени и селезёнки броненосцев.

Положительные результаты обнаружения RLEP-праймеров были подтверждены у 62% броненосцев, что свидетельствует о высокой частоте распространённости инфекции, вызванной M. leprae. Среди опрошенных жителей порядка 65% имели контакт с броненосцами, из них у 7 человек была диагностирована лепра. У жителей г. Белтерра, которые употребляли мясо броненосцев в пищу более одного раза в месяц, статистически достоверно чаще определялись более высокие титры антител к антифенольному гликолипиду по сравнению с теми жителями, которые вообще не употребляли мяса броненосцев или ели его реже 1 раза в месяц.

Таким образом, данное исследование продемонстрировало, что доля инфицированных M. leprae броненосцев в Бразилии в 3 раза выше, чем в южных штатах США, что свидетельствует о более длительном персистировании возбудителя лепры в указанном регионе, возможно даже в течение нескольких сотен лет.

Инфицированные M. leprae броненосцы являются потенциальным резервуаром инфекции. Соответственно, люди, которые охотятся на броненосцев, разделывают их и затем употребляют их мясо в пищу, относятся к группе высокого риска инфицирования и последующего развития инфекции, вызванной M. leprae.

