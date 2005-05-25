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Тонзилэктомия может ухудшать долгосрочные исходы для здоровья

Опубликовано: Среда, 04 июля 2018 г. - 08:50
Тема: Применение антибиотиков в хирургии и антибиотикопрофилактика Версия для печати

Хирургическое вмешательство по удалению аденоидов и миндалин для лечения затруднений дыхания по обструктивному типу или рецидивирующих инфекций среднего уха остаётся достаточно распространённой процедурой в педиатрии. Однако на текущий момент имеется недостаточно знаний о долгосрочных последствиях для здоровья, несмотря на то, что эти органы лимфатической системы играют важную роль в становлении и функционировании иммунной системы.

Целью исследования, выполненного датскими учёными, была оценка долгосрочных рисков для здоровья, связанных с аденэктомией, тонзилэктомией и аденотонзилэктомией в детском возрасте.

Для реализации поставленной цели было проведено популяционное когортное исследование у популяции детей, рождённых в Дании за период с 1979 по 1999 гг. Все участники исследования были зарегистрированы в национальном регистре до 2009 г., у них имелись данные, по меньшей мере, о первых 10 годах их жизни, и затем они были отслежены до 30-летнего возраста.

Участники исследования были классифицированы как подвергшиеся вмешательству, если у них были удалены аденоиды или миндалины в первые 9 лет их жизни.

Частота заболевания в возрасте до 30 лет оценивалась с использование стратифицированной регрессионной модели пропорциональных рисков Кокса, скорректированной по 18 переменным, включая анамнез заболеваний родителей пациента, осложнения во время беременности, массу тела при рождении, оценку по шкале Апгар, пол, социо-экономические маркеры и регион Дании, где пациент родился.

Всего в исследование было включено 1189061 детей (48% женского пола), из них у 17460 была проведена аденэктомия, у 11830 — тонзилэктомия и у 31377 аденотонзилэктомия; 1157684 человек составили контрольную группу. Аденэктомия и тонзилэктомия была ассоциирована с 2-кратным и почти 3-кратным увеличением частоты инфекций верхних отделов дыхательных путей (относительный риск 1,99, 95% ДИ 1,51-2,63 и 2,72, 95% ДИ 1,54-4,8, соответственно). Аденэктомия была связана с более чем 2-кратным увеличением риска ХОБЛ (ОР 2,11, 95% ДИ 1,53-2,92) и почти 2-кратным увеличением частоты конъюнктивита (ОР 1,75, 95% ДИ 1,35-2,26). Относительный риск для острого среднего отита также увеличился в 2-5 раз, в то время как риск возникновения синуситов после аденотонзилэктомии увеличился на 68% (ОР 1,68, 95% ДИ 1,32-2,14).

В меньшей степени отмечалось увеличение риска инфекционных и аллергических заболеваний: адентонзилэктомия приводила, в целом, к увеличению риска инфекционных заболеваний на 17% (относительный риск 1,17, 95% ДИ 1,1-1,25), что соответствует увеличению абсолютного риска на 2,14% в связи с тем, что эти заболевания относительно распространённые в популяции. Наоборот, долговременные риски для состояний, для лечения которых данные хирургические вмешательства применялись, не отличались значимо между группами и были как выше, так и ниже.

Конечно же, отмечены и положительные моменты от аденэктомии — так, она снижала ОР развития расстройств сна на 70% (ОР 0,3, 95% ДИ 0,15-0,6). Также изучаемые вмешательства статистически достоверно сокращали риск развития тонзиллита и хронического тонзиллита на 50-90% (ОР 0,09-0,54).

Таким образом, в проведённом крупномасштабном исследовании было установлено, что аденэктомия, тонзилэктомия и аденотонзилэктомия приводят к увеличению долговременного риска респираторной патологии, инфекционных и аллергических заболеваний. В связи с этим крайне важно рассматривать долгосрочные риски при принятии решения о выполнении тонзилэктомии или аденэктомии.

Byars S.G., Stearns S.C., Boomsma J.J.

Association of Long-Term Risk of Respiratory, Allergic, and Infectious Diseases With Removal of Adenoids and Tonsils in Childhood.

JAMA Otolaryngol Head Neck Surg. 2018 Jun 7.


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тонзилэктомия, аденэктомия, долгосрочные последствия

  
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