Новые противогриппозные препараты

По данным ВОЗ, ежегодно эпидемия гриппа охватывают до 15% всего населения планеты, у 3-5 млн. пациентов развиваются тяжёлые формы гриппа, а 290-650 тыс. заболевших умирают.

В 1999 году на фармацевтическом рынке появился первый ингибитор вирусной нейроаминидазы осельтамивир, позже был зарегистрирован ещё один противовирусный препарат данной группы — занамивир. Именно эти препараты ВОЗ рекомендует для лечения гриппов A и B.

В феврале 2018 г. Министерство здравоохранения Японии зарегистрировало новый противогриппозный препарат балоксавир марбоксил в форме таблеток (Xofluza, компания Holding AG и Shionogi & Co., Ltd). Балоксавир относится к кэп-зависимым ингибиторам эндонуклеазы. В отличие от ингибиторов нейроаминидазы, которые влияют на фермент нейроаминидаза, способствующий выходу вируса гриппа из повреждённой эпителиальной клетки, балоксавир обладает принципиально новым механизмом действия. Балоксавир подавляет синтез вирусной мРНК и тем самым предупреждает пролиферацию вируса, убивая вирусы гриппа А и В за 24 ч, однако симптомы заболевания могут продолжаться ещё в течение нескольких дней.

По данным многоцентрового рандомизированного плацебо- и активно-контролируемого исследования в параллельных группах III фазы CAPSTONE-1, в котором приняло участие 1436 пациентов с гриппом, время до купирования лихорадки в группе составило в группе балоксавира 24,5 ч в сравнении с 42 ч в группе плацебо (р<0,0001), время до улучшения симптомов — 53,7 ч в группе балоксавира vs 80,2 ч в группе плацебо (р<0,0001), а время до полного выздоровления — 129,2 ч vs 168,8 ч, соответственно. Значимых отличий по клинической эффективности от осельтамивира не выявлено, но балоксавир нужно принять только один раз независимо от возраста пациента в отличие от осельтамивира, курс лечения которым составляет 5 дней с кратностью приёма 2 раза в сутки.

Кроме того, балоксавир оказался лучше по профилю безопасности.

По окончании ещё двух исследований препарат будет подан на регистрацию в Европе и в США. Ожидается, что это произойдёт в конце 2018 г. или начале 2019 г.

Также в феврале 2018 г. Комитет по медицинским продуктам для применения у человека Европейского медицинского агентства (European Medicines Agency's — EMA) рекомендовал одобрение ещё одного ингибитора нейроаминидазы перамивира (Alpivab, компания Biocryst UK Ltd.) для лечения неосложнённого гриппа у взрослых и детей в возрасте 2 лет и старше. Перамивир доступен в качестве концентрата для приготовления раствора для инфузий по 200 мг.

В США перамивир продаётся под торговым названием Rapivab и был рекомендован FDA для применения в сезон гриппа 2017-2018 гг. для лечения неосложнённого гриппа у взрослых и детей в возрасте 2 лет и старше, у которых симптомы гриппа продолжаются не более 2 суток.

На III фазе клинических исследований находится ещё один препарат пимодивир (компания Janssen Pharmaceutica, дочерня компания Johnson & Johnson), с новым механизмом действия. Пимодивир является ингибитором полимеразного комплекса. Препарат продемонстрировал по данным исследований IIb фазы хороший вирусологический ответ в сочетании с осельтамивиром.

Drug That Claims to Kill Flu as Soon as 1 Day Okayed in Japan Medscape EU Panel Backs Antiviral Peramivir for Uncomplicated Flu Medscape

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