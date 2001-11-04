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FDA рекомендует применение нового антибактериального препарата плазомицина для лечения осложнённых ИМП, но не инфекций кровотока

Опубликовано: Среда, 16 мая 2018 г. - 12:15
Тема: Антимикробные препараты Версия для печати

В начале мая 2018 г. Совещательный комитет по антимикробным препаратам Администрация США по продуктам питания и лекарственным средствам (Food and Drug Administration — FDA) рекомендовал применение плазомицина (компания Achaogen Inc.) для лечения осложнённых инфекций мочевыводящих путей (оИМП), но не для терапии инфекций кровотока, у взрослых пациентов с ограниченными возможностями лечения или при отсутствии других вариантов терапии.

Плазомицин — антибиотик из группы аминогликозидов нового поколения, который обладает широким спектром активности, включающим как грамотрицательные (P. aeruginosa, A. baumanii, K. pneumoniae, E. coli), так и грамположительные микроорганизмы (включая MRSA). Он активен в отношении бактерий, устойчивых к другим аминогликозидам, поскольку не подвергается воздействию инактивирующих аминогликозиды ферментов.

Совещательный комитет FDA большинством голосов (15 «за», 1 «воздержался») проголосовал для использования плазомицина у взрослых пациентов для терапии оИМП (включая пиелонефрит), вызванных чувствительными микроорганизмами, а именно, Escherichia coli (включая случаи с сопутствующей бактериемией), Klebsiella pneumoniae, Proteus spp. (включая Proteus mirabilis и Proteus vulgaris) и Enterobacter cloacae.

В настоящее время имеются достаточно ограниченные данные, касающиеся эффективности и безопасности плазомицина, в связи с чем этот новый антибактериальный препарат следует резервировать только для пациентов с ограниченными опциями терапии или когда нет других альтернативных вариантов лечения.

Эксперты проголосовали против (4 «за», 11 «против» и 1 «воздержался») рекомендаций применения плазомицина при инфекциях кровотока у пациентов с ограниченными опциями лечения.

FDA Panel Recommends Plazomicin for cUTI but Not BSI

Medscape


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плазомицин, осложнённые инфекции мочевыводящих путей, инфекции кровотока

  
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