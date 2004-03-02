Загрузка страницы, подождите...
Антибиотики и антимикробная терапия
ТАБЛЕТКО ANTIBIOTIC.ru
Здравствуйте, гость! :: Сегодня: Четверг, 17 мая 2018 г. English page English 
 Главная страница :: Вход
Разделы сайта
Антибиотики
Резистентность
Врачу
Пациенту
Библиотека
Конференции
НЛР
Курьёзы медицины
Навигация
Информация о сайте
Защита авторских прав
Архив новостей сайта
Вопросы и ответы
Ссылки
Файлы
Форум для врачей
Самое читаемое
Статистика
Сотрудничество
Экспорт новостей
Конференции и семинары МАКМАХ и НИИАХ
Клиническая микробиология и антимикробная химиотерапия (КМАХ)
Практическое руководство по антиинфекционной химиотерапии
Рассылка
Новости сайта

Антибиотики при рецидивирующем тонзиллофарингите: результаты мета-анализа

Опубликовано: Понедельник, 14 мая 2018 г. - 09:50
Тема: Инфекционные заболевания, клиника, диагностика и лечение Версия для печати

В ходе мета-анализа, результаты которого были опубликованы в апрельском номере журнала European Journal of Clinical Microbiology & Infectious Diseases, определялись имеющиеся на настоящий момент доказательства по предпочтительному выбору антибиотиков для трёх наиболее распространённых клинических ситуаций, для которых на сегодняшний день нет единодушного мнения:

Q1: Может ли антибактериальная терапия предотвратить последующие эпизоды острого тонзиллофарингита (ОТ) у пациентов с рецидивирующим тонзиллофарингитом (РТ)?

Q2: Какой режим антибактериальной терапии является предпочтительным для лечения эпизода ОТ у пациентов с РТ?

Q3: Какой режим антибактериальной терапии является предпочтительным для лечения рецидива острого тонзиллофарингита?

Поиск рандомизированных контролируемых исследований с участием пациентов с РТ с или без текущего эпизода ОТ или с рецидивом тонзиллофарингита проводился в 5 медицинских базах данных. Всего было найдено 643 публикации, из которых 5 исследований по проблеме Q1 (n=3) и Q2 (n=2) соответствовали критериям включения. В мета-анализ не было включено ни одного исследования, в котором бы изучалась проблема Q3.

Q1: в 3 исследованиях было установлено, что клиндамицин и цефподоксим, соответственно, эффективны в предотвращении последующих эпизодов острого тонзиллофарингита и в эрадикации стрептококков группы А из миндалин пациентов с рецидивирующим тонзиллофарингитом. В одном исследовании было установлено, что длительное применение азитромицина не влияет на количество эпизодов ОТ у пациентов с РТ.

Q2: в 2 исследования было показано клиническое и микробиологическое превосходство клиндамицина и амоксициллина/клавуланата, соответственно, над пенициллином.

Таким образом, по результатам выполненного мета-анализа были получены значимые доказательства того, что клиндамицин и амоксициллин/клавуланат превосходят пенициллин по микробиологическим эффектам и количеству последующих эпизодов острого тонзиллофарингита у пациентов с рецидивирующим тонзиллофарингитом. Антибактериальная терапия является вариантом лечения у пациентов с РТ, у которых есть противопоказания к тонзиллэктомии.

Munck H., Jørgensen A.W., Klug T.E.

Antibiotics for recurrent acute pharyngo-tonsillitis: systematic review.

Eur J Clin Microbiol Infect Dis. 2018 Apr 13. doi: 10.1007/s10096-018-3245-3.


201

рецидивирующий тонзиллофарингит, острый тонзиллофарингит, клиндамицин, амоксициллин/клавуланат, профилактика рецидивов

  
Вход
 Имя пользователя
 Пароль
 Запомнить меня
Антибиотики при рецидивирующем тонзиллофарингите: результаты мета-анализа | Войти / Создать логин | 0 Комментарии
Порог
За коментарии ответственны только те, кто их поместил. Мы не несём ответственности за них.

Самая читаемая статья темы «Инфекционные заболевания, клиника, диагностика и лечение» (просмотров: 521126)
Последние 10 статей на тему «Инфекционные заболевания, клиника, диагностика и лечение»

Научно-исследовательский институт антимикробной химиотерапии Лаборатория НИИ антимикробной химиотерапии СГМА Научно-методический центр по мониторингу антибиотикорезистентности Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию Кафедра клинической фармакологии СГМА Межрегиональная ассоциация по клинической микробиологии и антимикробной химиотерапии Кокрановское сотрудничество
Рейтинг@Mail.ru
© 2000-2018 НИИАХ СГМА  website@antibiotic.ru