Антибиотики при рецидивирующем тонзиллофарингите: результаты мета-анализа

В ходе мета-анализа, результаты которого были опубликованы в апрельском номере журнала European Journal of Clinical Microbiology & Infectious Diseases, определялись имеющиеся на настоящий момент доказательства по предпочтительному выбору антибиотиков для трёх наиболее распространённых клинических ситуаций, для которых на сегодняшний день нет единодушного мнения:

Q1: Может ли антибактериальная терапия предотвратить последующие эпизоды острого тонзиллофарингита (ОТ) у пациентов с рецидивирующим тонзиллофарингитом (РТ)?

Q2: Какой режим антибактериальной терапии является предпочтительным для лечения эпизода ОТ у пациентов с РТ?

Q3: Какой режим антибактериальной терапии является предпочтительным для лечения рецидива острого тонзиллофарингита?

Поиск рандомизированных контролируемых исследований с участием пациентов с РТ с или без текущего эпизода ОТ или с рецидивом тонзиллофарингита проводился в 5 медицинских базах данных. Всего было найдено 643 публикации, из которых 5 исследований по проблеме Q1 (n=3) и Q2 (n=2) соответствовали критериям включения. В мета-анализ не было включено ни одного исследования, в котором бы изучалась проблема Q3.

Q1: в 3 исследованиях было установлено, что клиндамицин и цефподоксим, соответственно, эффективны в предотвращении последующих эпизодов острого тонзиллофарингита и в эрадикации стрептококков группы А из миндалин пациентов с рецидивирующим тонзиллофарингитом. В одном исследовании было установлено, что длительное применение азитромицина не влияет на количество эпизодов ОТ у пациентов с РТ.

Q2: в 2 исследования было показано клиническое и микробиологическое превосходство клиндамицина и амоксициллина/клавуланата, соответственно, над пенициллином.

Таким образом, по результатам выполненного мета-анализа были получены значимые доказательства того, что клиндамицин и амоксициллин/клавуланат превосходят пенициллин по микробиологическим эффектам и количеству последующих эпизодов острого тонзиллофарингита у пациентов с рецидивирующим тонзиллофарингитом. Антибактериальная терапия является вариантом лечения у пациентов с РТ, у которых есть противопоказания к тонзиллэктомии.

Munck H., Jørgensen A.W., Klug T.E. Antibiotics for recurrent acute pharyngo-tonsillitis: systematic review. Eur J Clin Microbiol Infect Dis. 2018 Apr 13. doi: 10.1007/s10096-018-3245-3.

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рецидивирующий тонзиллофарингит, острый тонзиллофарингит, клиндамицин, амоксициллин/клавуланат, профилактика рецидивов