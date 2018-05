Пиелонефрит у лиц старше 50 лет как маркер урогенитального рака

Инфекции мочевыводящих путей могут быть связаны с онкологическими заболеваниями мочевых путей, однако эта связь остаётся недоказанной.

В ходе исследования, выполненного в Дании, оценивалось, может ли пиелонефрит быть маркером урогенитального рака.

Исследователи использовали Датскую медицинскую базу данных для выбора когорты пациентов с перенесённым пиелонефритом (диагноз был установлен в стационаре) за период с 1994 по 2013 гг. Последующее наблюдение за пациентами в плане развития злокачественных новообразований урогенитальной области начиналось от момента установления диагноза «Пиелонефрит» до 30 ноября 2013 г. Выборка ограничилась пациентами старше 50 лет, поскольку урогенитальный рак у людей молодого возраста является редкостью. В ходе исследования был рассчитан абсолютный риск урогенитального рака и стандартизованное отношение заболеваемости (standardized incidence ratio — SIR), сравнивающее риск, отмечающийся у пациентов с пиелонефритом, по сравнению с общей популяцией в Дании.

Среди 15070 пациентов с пиелонефритом было зарегистрировано 197 случаев злокачественных новообразований мочевыводящих путей и 374 случая рака половых органов за более чем 20-летний период последующего наблюдения. Абсолютный риск урогенитального рака составил 1,5% спустя 6 месяцев после установления диагноза «Пиелонефрит», а кумулятивный риск оказался 3,0% за 5 лет наблюдения.

В первые 6 месяцев после перенесённого пиелонефрита показатель стандартизованного отношения заболеваемости урогенитальным раком составил 8,56 [95% ДИ 7,49-9,75], 6-12 месяцев спустя SIR=1,75 (95% ДИ 1,26-2,35), а спустя 1 год данный показатель был равен примерно 1 для большинства видов рака. Примечательно, что показатель SIR для развития рака мочевого пузыря у женщин оставался повышенным и спустя более 1 года после перенесённого пиелонефрита.

Таким образом, у пациентов, поступающих в стационар с диагнозом «Пиелонефрит», в течение последующих 6 месяцев после госпитализации имеется более высокий риск злокачественных новообразований урогенитальной области, чем в среднем в популяции.

