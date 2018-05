Эффективность и безопасность цефтазидима/авибактама: результаты систематического обзора и мета-анализа Опубликовано: Среда, 25 апреля 2018 г. - 08:50 Тема: Антимикробные препараты Цефтазидим/авибактам — новый ингибиторозащищённый цефалоспорин III поколения, который в настоящее время одобрен для применения при осложнённых интраабдоминальных инфекциях (оИАИ) и инфекциях мочевыводящих путей (ИМП). Данные одобрения основаны на результатах рандомизированных контролируемых исследований. Что же касается эффективности цефтазидима/авибактама в лечении нозокомиальных инфекций или инфекций, вызванных резистентными патогенами, то эти данные не были систематически скомпилированы. В апрельском номере журнала Journal of Antimicrobial Chemotherapy опубликованы результаты систематического обзора и мета-анализа результатов рандомизированных контролируемых исследований, в которых оценивалась эффективность цефтазидима/авибактама vs препараты сравнения в лечении любой инфекции. Первичным оцениваемым исходом была 30-дневная летальность по всем причинам. Также проводился подгрупповой анализ отдельно по нозокомиальным инфекциям и инфекциям, вызванным определенными патогенами со специфическими фенотипами резистентности. В мета-анализ было включено 7 публикаций (8 исследований, 4093 пациента), в которых среди исходных возбудителей ~25% составили ESBL-продуцирующие* штаммы микроорганизмов семейства Enterobacteriaceae. Как оказалось, не было статистически достоверных различий по основному оцениваемому параметру между цефтазидимом/авибактамом и препаратами сравнения (в основном, карбапенемами). Так 30-дневная летальность по всем причинам, летальность на позднем визите последующего наблюдения и клинический ответ на лечение были сопоставимыми между сравниваемыми группами (относительный риск 1,0, 95% ДИ 0,70-1,72, P=0,69; 1,23, 95% ДИ 0,87-1,76, P=0,25 и 0,98, 95% ДИ 0,96-1,01, P=0,21, соответственно, без значимой гетерогенности). В то же время более большая частота микробиологического ответа на терапию отмечалась при использовании цефтазидима/авибактама у пациентов с ИМП (относительный риск 1,14, 95% ДИ 1,0-1,29, P=0,05, I2=51%). Не было выявлено статистически достоверных различий в частоте клинического ответа на терапию у пациентов с инфекциями, вызванными устойчивыми к цефтаздиму штаммами (относительный риск 1,02, 95% ДИ 0,94-1,10, P=0,66, I2=0%). Результаты исследований по другим подгруппам устойчивых возбудителей или нозокомиальным инфекциям не были доступны. Серьёзные нежелательные явления (СНЯ) несколько чаще регистрировались в группе цефтазидима/авибактама (относительный риск 1,24, 95% ДИ 1,00-1,54, P=0,05, I2=0%). Таким образом, цефтазидим/авибактам клинически и микробиологически такой же эффективный препарат, как и карбапенемы в лечении инфекций в стационарах, где доля ESBL-продуцирующих штаммов микроорганизмов семейства Enterobacteriaceae составляет ~25%. В дальнейших исследованиях нужно обратить внимание на безопасность препарата в связи с несколько большей частотой зарегистрированных СНЯ по сравнению с карбапенемами. Также необходимо проведение дальнейших исследований по оценке эффективности цефтазидима/авибактама в лечении инфекций, вызванных штаммами м/о семейства Enterobacteriaceae, устойчивыми к карбапенемам. Sternbach N., Leibovici Weissman Y., Avni T., Yahav D. Efficacy and safety of ceftazidime/avibactam: a systematic review and meta-analysis. J Antimicrob Chemother. 2018 Apr 6. * ESBL — бета-лактамазы расширенного спектра (Extended-spectrum beta-lactamase)

