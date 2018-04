Метронидазол после геморроидэктомии: систематический обзор и мета-анализ

Послеоперационная боль — значимая проблема после эксцизионной геморроидэктомии (ЭГ). Несмотря на то, что как топическое, так и системное применение метронидазола (внутрь) в ряде исследований продемонстрировало уменьшение боли после геморроидэктомии, тем не менее, его рутинное использование после данного оперативного вмешательства остаётся спорным вопросом. Целью мета-анализа и систематического обзора, результаты которого были опубликованы в мартовском номере журнала ANZ Journal of Surgery, было изучение влияния метронидазола на послеоперационный болевой синдром после эксцизионной геморроидэктомии. Систематический обзор литературы проводился в соответствии с рекомендациями «Предпочтительные компоненты процесса подготовки систематических обзоров и мета-анализов» (“Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses Guidelines”, PRISMA). В мета-анализ включались рандомизированные контролируемые исследования (РКИ), опубликованные в медицинских базах данных PubMed/MEDLINE, EMBASE, CENTRAL and CINAHL вплоть до декабря 2016 г. Первичным оцениваемым исходом была интенсивность послеоперационной боли по визуальной аналоговой шкале (ВАШ). Вторичные оцениваемыми критериями были использование анальгетиков, частота развития осложнений и время возвращения к обычной повседневной активности. Всего в мета-анализ было включено 9 РКИ с общим числом пациентов 523 человека. В 5 исследованиях применялся метронидазол внутрь и в 4 — местно. Как оказалось, интенсивность послеоперационной боли при оценке по ВАШ у пациентов в группе метронидазола, независимо от способа его применения, была статистически достоверно меньше по сравнению с контрольной группой. Средние значения ВАШ снизились на всех оцениваемых временных точках при применении метронидазола как системно, так и местно. Ни в одном исследовании не сравнивались между собой местное и системное применение метронидазола. Не было зарегистрировано увеличение частоты осложнений в группе метронидазола, а возвращение к обычной повседневной активности у пациентов на фоне лечения метронидазолом было статистически достоверно раньше по сравнению с контролем (-4,49 дней; 95% доверительный интервал [-7,70, -1,28]; P=0,006). Таким образом, данный мета-анализ и систематический обзор продемонстрировали, что как местное, так и системное применение метронидазола после эксцизионной геморроидэктомии уменьшает выраженность послеоперационной боли без увеличения частоты осложнений и приводит к более раннему возвращению к обычной повседневной активности. Необходимо проведение дальнейших исследований для установления, какой из путей применения метронидазола после ЭГ является оптимальным. Xia W., Manning J.P.R., Barazanchi A.W.H., Su'a B., Hill A.G. Metronidazole following excisional haemorrhoidectomy: a systematic review and meta-analysis. ANZ J Surg. 2018 Mar 23. doi: 10.1111/ans.14236.

