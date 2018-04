Осельтамивир и суицид у детей

Исследования, в которых изучалась связь между применением осельтамивира и нейропсихическими событиями (в т.ч. и суицидальными попутками), проведённые в педиатрической популяции, представляют неоднозначные результаты, которые ограничены малым размером выборки, достаточно старыми данными и наличием потенциальных вмешивающихся факторов.

Для нивелирования указанных выше ограничений американские учёные из Иллинойса провели отдельное исследование. Используя национальную административную базу данных и дизайн перекрёстного сравнения случаев для минимизации влияния вмешивающихся факторов, были проанализированы данные пациентов в возрасте от 1 до 18 лет, которые получали осельтамивир в ходе 5 последовательных эпидемических сезонов гриппа (2009-2013 гг.).

Всего за период исследования было идентифицировано 21407 случаев суицидальных событий, из которых 251 ребёнок получал осельтамивир. В ходе анализа не было выявлено статистически достоверной связи между возникновением суицидального события и воздействием осельтамивира (отношение шансов 0,64 95% ДИ 0,39-1,00; P=0,05) или только установлением диагноза «грипп» (отношение шансов 0,63 95% ДИ 0,34-1,08; P=0,1).

Таким образом, проведённый анализ показал, что применение осельтамивира не повышает риск суицидальных событий в педиатрической популяции.

