Загрузка страницы, подождите...
Антибиотики и антимикробная терапия
ТАБЛЕТКО ANTIBIOTIC.ru
Здравствуйте, гость! :: Сегодня: Понедельник, 02 апреля 2018 г. English page English 
 Главная страница :: Вход
Разделы сайта
Антибиотики
Резистентность
Врачу
Пациенту
Библиотека
Конференции
НЛР
Курьёзы медицины
Навигация
Информация о сайте
Защита авторских прав
Архив новостей сайта
Вопросы и ответы
Ссылки
Файлы
Форум для врачей
Самое читаемое
Статистика
Сотрудничество
Экспорт новостей
Конференции и семинары МАКМАХ и НИИАХ
Клиническая микробиология и антимикробная химиотерапия (КМАХ)
Практическое руководство по антиинфекционной химиотерапии
Рассылка
Новости сайта

Осельтамивир и суицид у детей

Опубликовано: Пятница, 30 марта 2018 г. - 09:05
Тема: Безопасность лекарственных средств и НЛР Версия для печати

Исследования, в которых изучалась связь между применением осельтамивира и нейропсихическими событиями (в т.ч. и суицидальными попутками), проведённые в педиатрической популяции, представляют неоднозначные результаты, которые ограничены малым размером выборки, достаточно старыми данными и наличием потенциальных вмешивающихся факторов.

Для нивелирования указанных выше ограничений американские учёные из Иллинойса провели отдельное исследование. Используя национальную административную базу данных и дизайн перекрёстного сравнения случаев для минимизации влияния вмешивающихся факторов, были проанализированы данные пациентов в возрасте от 1 до 18 лет, которые получали осельтамивир в ходе 5 последовательных эпидемических сезонов гриппа (2009-2013 гг.).

Всего за период исследования было идентифицировано 21407 случаев суицидальных событий, из которых 251 ребёнок получал осельтамивир. В ходе анализа не было выявлено статистически достоверной связи между возникновением суицидального события и воздействием осельтамивира (отношение шансов 0,64 95% ДИ 0,39-1,00; P=0,05) или только установлением диагноза «грипп» (отношение шансов 0,63 95% ДИ 0,34-1,08; P=0,1).

Таким образом, проведённый анализ показал, что применение осельтамивира не повышает риск суицидальных событий в педиатрической популяции.

Harrington R., Adimadhyam S., Lee T.A., Schumock G.T., Antoon J.W.

The Relationship Between Oseltamivir and Suicide in Pediatric Patients.

Ann Fam Med. 2018 Mar; 16(2): 145-148. doi: 10.1370/afm.2183.


172

осельтамивир, грипп, суицид, суицидальные события, дети, педиатрическая популяция

  
Вход
 Имя пользователя
 Пароль
 Запомнить меня
Осельтамивир и суицид у детей | Войти / Создать логин | 0 Комментарии
Порог
За коментарии ответственны только те, кто их поместил. Мы не несём ответственности за них.

Самая читаемая статья темы «Безопасность лекарственных средств и НЛР» (просмотров: 153329)
Последние 10 статей на тему «Безопасность лекарственных средств и НЛР»

Научно-исследовательский институт антимикробной химиотерапии Лаборатория НИИ антимикробной химиотерапии СГМА Научно-методический центр по мониторингу антибиотикорезистентности Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию Кафедра клинической фармакологии СГМА Межрегиональная ассоциация по клинической микробиологии и антимикробной химиотерапии Кокрановское сотрудничество
Рейтинг@Mail.ru
© 2000-2018 НИИАХ СГМА  website@antibiotic.ru