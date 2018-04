Безопасность высоких доз даптомицина у пациентов с тяжёлым нарушением функции почек Опубликовано: Понедельник, 26 марта 2018 г. - 08:55 Тема: Антимикробные препараты Для инфекций, вызванных полирезистентными штаммами грамположительных микроорганизмов, варианты лечения в ряде случаев могут быть ограничены. Даптомицин — липопептид, который проявляет бактерицидную активность, зависимую от концентрации препарата в сыворотке, а также обладает дозозависимым постантибиотическим эффектом. Для достижения оптимального фармакодинамического эффекта в случаях тяжёлых инфекций некоторые эксперты предлагают использовать высокие дозы даптомицина (≥9 мг/кг). Однако безопасность применения высоких доз препарата у пациентов с нарушением функции почек остаётся неясной. В ходе исследования, выполненного учеными из Тайваня, изучалась безопасность применения даптомицина у пациентов с тяжелыми нарушениями функции почек. В ретроспективном исследовании анализировались электронные медицинские записи пациентов с тяжёлой почечной недостаточностью, которые получали даптомицин, за период с 1 января 2013 г. по 30 июня 2016 г. Сравнивались частота развития повышения уровней креатинфосфокиназы (КФК) между группой пациентов, получавшей высокие (≥9 мг/кг) и обычные (<9 мг/кг) дозы даптомицина. Всего 164 пациента соответствовали критериям включения в анализ, из них 114 больных (69,5%) находились на заместительной почечной терапии. Наиболее частыми патогенами у пациентов с документированными возбудителями оказались ванкомицинорезистентные энтерококки (61,3%). Частота успеха терапии составила 51,6% при анализе результатов лечения у 91 пациента с бактериемией. Средняя доза даптомицина составила 8,0±2,3 мг/кг, а 37 пациентов (22,6%) получали высокую дозу препарата (≥9 мг/кг). Уровень КФК мониторировался у 108 пациентов (65,9%). У группы пациентов, получавших даптомицин в высокой дозе, было отмечено статистически более частое повышение уровня КФК по сравнению с пациентами, у которых даптомицин применялся в обычной дозе (10,8% vs 1,6%, P<0,05). Более того, пациенты с повышенным уровнем КФК получали более высокие дозы даптомицина по сравнению с пациентами с нормальным значением КФК (9,3±1,2 vs 7,9±2,3 мг/кг, соответственно, P<0,05). Не было отмечено статистически достоверных различий в частоте развития повышений уровня КФК между разными режимами (частотой) введения даптомицина, а также на фоне сопутствующего применения статинов, фибратов или колхицина. Таким образом, проведённое исследование продемонстрировало, что применения высоких доз даптомицина (≥9 мг/кг) у пациентов с тяжёлым нарушением функции почек может привезти к статистически достоверно более частому повышению уровня креатинфосфокиназы (КФК). Соответственно, у такого рода пациентов на фоне применения даптомицина требуется проведение более тщательного мониторинга уровня КФК. Tai C.H., Shao C.H., Chen C.Y., Lin S.W1., Wu C.C. Safety of high-dose daptomycin in patients with severe renal impairment. Ther Clin Risk Manag. 2018 Mar 13;14:493-499. doi: 10.2147/TCRM.S159587. eCollection 2018.

190 даптомицин, креатинфосфокиназа, КФК, безопасность, грамположительные микроорганизмы, тяжёлое нарушение функции почек

Вход Имя пользователя Пароль Запомнить меня

:: Регистрация ::