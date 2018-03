Влияние циклического использования антибиотиков и стратегии «смешивания» на антибиотикорезистентность в ОРИТ: результаты кластер-рандомизированного перекрёстного исследования Опубликовано: Среда, 14 марта 2018 г. - 08:50 Тема: Антибиотикорезистентность До настоящего времени точно не установлено, влияет ли стратегия ротации антибиотиков на снижение распространённости устойчивых грамотрицательных возбудителей в ОРИТ. Целью исследования, проводившегося в стационарах нескольких стран Европы, стало установление, будет ли циклическое использование антибиотиков в сравнении со стратегией «смешивания» (замена антибиотика на препарат другого класса у каждого последующего пациента) способствовать снижению распространения резистентных грамотрицательных возбудителей в ОРИТ. Для реализации поставленной цели было проведено кластер-рандомизированное перекрёстное исследование, в ходе которого каждое ОРИТ случайным образом распределялось на использование одной из 3 групп антибиотиков (III или IV поколение цефалоспоринов, пиперациллина/тазобактама или карбапенемов) в качестве предпочтительного эмпирического лечения за 6-недельный период (циклическое использование) или на изменение предпочтения после каждого последовательно получающего лечение пациента («смешивание»). Компьютерная рандомизация на тип вмешательства и последовательность ротации антибиотиков выполнялась централизованно. Циклическое использование или «смешивание» внедрялось в стационаре на 9 месяцев, а затем после периода отмывки начиналось использование альтернативной стратегии. Исследователи определили устойчивые грамотрицательные бактерии как микроорганизмы семейства Enterobacteriaceae, продуцирующие бета-лактамазы расширенного спектра (БЛРС) или устойчивые к пиперациллину/тазобактаму, и Acinetobacter spp. и Pseudomonas aeruginosa с резистентностью к пиперациллину/тазобактаму или карбапенемам. Данные собирались для всех поступлений в ОРИТ на протяжении исследования. Первичным оцениваемым параметром была средняя специфичная для отделения ежемесячная частота распространённости устойчивых грамотрицательных патогенов в респираторных образцах и мазках из перианальной области с учётом коррекций потенциальных вмешивающихся факторов. Всего в проекте участвовало 8 стационаров из Бельгии, Франции, Германии, Португалии и Словении, которые распределялись случайным образом на внедрение одной из изучаемых стратегий и в которые пациенты поступали с 27 июня 2011 г. по 16 февраля 2014 г. За указанный период исследования в целом 4069 пациентов попали в периоды цикличного применения антибиотиков и 4707 человек — в периоды «смешивания». Из данного количества пациентов 745 человек во время циклического использования и 853 пациентов в периоды «смешивания» присутствовали в момент проведения оценки ежемесячной частота распространённости устойчивых грамотрицательных возбудителей и были включены в основной анализ. Средняя распространённость комбинированного первичного оцениваемого параметра в периоды цикличного использования антибиотиков составила 23% (168/745) и 22% (184/853) в периоды «смешивания» (р=0,64), при этом скорректированное отношение относительной частоты (инциндентности) в периоды «смешивания» составило 1,039 (95% ДИ 0,837-1,291; p=0,73). Не было выявлено различий по показателям летальности в ОРИТ по всем причинам между сравниваемыми стратегиями. Таким образом, стратегия циклического использования антибиотиков не снижает распространённость носительства устойчивых грамотрицательных возбудителей у пациентов в ОРИТ. van Duijn P.J., Verbrugghe W., Jorens P.G., Spöhr F., Schedler D., Deja M., Rothbart A., Annane D., Lawrence C., Nguyen Van J.C., Misset B., Jereb M., Seme K., Šifrer F., Tomiç V., Estevez F., Carneiro J., Harbarth S., Eijkemans M.J.C., Bonten M.; SATURN consortium. The effects of antibiotic cycling and mixing on antibiotic resistance in intensive care units: a cluster-randomised crossover trial. Lancet Infect Dis. 2018 Jan 25. pii: S1473-3099(18)30056-2.

344 ОРИТ, устойчивые грамотрицательные возбудители, стратегия циклического применения антибиотиков, ротация антибиотиков, стратегия смешивания

Вход Имя пользователя Пароль Запомнить меня

:: Регистрация ::