Значение различных биомаркеров в диагностике сепсиса у взрослых пациентов

В ходе пилотного проекта, выполненного в Италии, проводилось измерение уровней прокальцитонина (ПКТ), пресепсина (ПРЕ-С) и про-адреномедуллина (про-АДМ) в сыворотке крови у пациентов, находящихся в ОРИТ, для оценки их значимости в точности установления диагноза «сепсис» и потенциального влияния уровня маркера на прогноз заболевания. Итоговой целью проекта явилось улучшение использования биомаркеров инфекционно-воспалительных заболеваний для оптимизации влияния лабораторной медицины на клинические исходы при тяжёлых инфекциях.

В исследовании приняли участие 64 взрослых пациента, которых обследовали во время их госпитализации в ОРИТ. У пациентов забирались образцы крови и распределялись по категориям в соответствии с клиническим диагнозом пациента и тяжестью заболевания/состояния. Лабораторные маркеры сепсиса определялись с помощью автоматизированных платформ для иммунохимического анализа.

Как оказалось, уровень маркеров инфекционно-воспалительных заболеваний (ПКТ, ПРЕ-С и про-АДМ) был достоверно ниже в группе контроля по сравнению с пациентами с сепсисом или септическим шоком. Площадь под кривой (AUC) составила 0,945 для ПКТ, 0,756 для ПРЕ-С и 0,741 для про-АДМ (чем больше значение AUC, тем выше точность маркера).

Точность диагностики сепсиса не улучшилась при одновременном или комбинированном определении ПКТ, ПРЕ-С и про-АДМ.

Таким образом, эти предварительные данные демонстрируют, что, несмотря на то, что определение пресепсина и про-адреномедуллина может помочь в дифференциальной диагностике сепсиса и не-септических состояний у пациентов с достаточной точностью, тем не менее, прокальцитонин остаётся наиболее надёжным из имеющих маркеров.

Результаты, полученные в данном исследовании, пока не позволяют рассматривать комбинации биомаркеров, поскольку это только значительно увеличивает расходы на лабораторные исследования без улучшения диагностических результатов. Более того, в ходе работы была подтверждена прогностическая роль про-адреномедуллина в установлении сепсиса, но не было получено корреляции между уровнем биомаркеров и выживаемостью пациентов в последующие 48 ч. Таким образом, ни прокальцитонин, ни пресепсин, ни про-адреномедуллин не могут использоваться в качестве предикторов краткосрочного прогноза.

