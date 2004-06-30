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Прокальцитонин и С-реактивный белок могут помочь в диагностике инвазивных бактериальных инфекций у детей с лихорадкой и неустановленным источником инфекции

Опубликовано: Четверг, 01 марта 2018 г. - 08:55
Тема: Инфекции и антимикробная терапия в педиатрии Версия для печати

В ходе исследования, выполненного французскими учёными, проводилась оценка эпидемиологии и значимости определения биомаркеров воспаления для диагностики бактериальных инфекций у детей с лихорадкой и неустановленным источником инфекции.

Для реализации поставленных задач было проведено проспективное когортное исследований в педиатрическом отделении Университетского госпиталя в г. Нант (Франция) в 2016 г. В исследовании участвовали дети в возрасте от 6 дней до 5 лет.

Всего в исследование было включено 1060 детей (52,2% были мальчики) с лихорадкой и неустановленным источником инфекции, родители которых обращались за медицинской помощью в педиатрическое отделение госпиталя. Средний возраст пациентов составил 17 месяцев (межквартильный диапазон 6,6-24,3 месяца). Тяжёлые бактериальные инфекции были диагностированы у 127 детей (11,9%), а инвазивные бактериальные инфекции — у 11 пациентов (1%): у 4 детей — бактериальный менингит и у 7 — бактериемия. У 114 пациентов (10,7%) были диагностированы инфекции мочевыводящих путей. При построении рабочей характеристической кривой (ROC-кривой) для идентификации инвазивных бактериальных инфекций оказалось, что прокальцитонин и С-реактивный белок являются более чувствительными маркерами в диагностике, чем такие показатели, как абсолютное количество нейтрофилов и лейкоцитов.

Таким образом, в данном исследовании продемонстрирована низкая частота инвазивных бактериальных инфекций у детей с лихорадкой и неустановленным источником инфекции. Биомаркеры воспаления (прокальцитонин и С-реактивный белок) могут быть полезными в диагностике инвазивных бактериальных инфекций у такого рода пациентов.

Hubert-Dibon G., Danjou L., Feildel-Fournial C., Vrignaud B., Masson D., Launay E., Gras-Le Guen C.

Procalcitonin and C-reactive protein may help to detect invasive bacterial infections in children who have fever without source.

Acta Paediatr. 2018 Jan 31.


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