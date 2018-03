Прокальцитонин и С-реактивный белок могут помочь в диагностике инвазивных бактериальных инфекций у детей с лихорадкой и неустановленным источником инфекции Опубликовано: Четверг, 01 марта 2018 г. - 08:55 Тема: Инфекции и антимикробная терапия в педиатрии В ходе исследования, выполненного французскими учёными, проводилась оценка эпидемиологии и значимости определения биомаркеров воспаления для диагностики бактериальных инфекций у детей с лихорадкой и неустановленным источником инфекции. Для реализации поставленных задач было проведено проспективное когортное исследований в педиатрическом отделении Университетского госпиталя в г. Нант (Франция) в 2016 г. В исследовании участвовали дети в возрасте от 6 дней до 5 лет. Всего в исследование было включено 1060 детей (52,2% были мальчики) с лихорадкой и неустановленным источником инфекции, родители которых обращались за медицинской помощью в педиатрическое отделение госпиталя. Средний возраст пациентов составил 17 месяцев (межквартильный диапазон 6,6-24,3 месяца). Тяжёлые бактериальные инфекции были диагностированы у 127 детей (11,9%), а инвазивные бактериальные инфекции — у 11 пациентов (1%): у 4 детей — бактериальный менингит и у 7 — бактериемия. У 114 пациентов (10,7%) были диагностированы инфекции мочевыводящих путей. При построении рабочей характеристической кривой (ROC-кривой) для идентификации инвазивных бактериальных инфекций оказалось, что прокальцитонин и С-реактивный белок являются более чувствительными маркерами в диагностике, чем такие показатели, как абсолютное количество нейтрофилов и лейкоцитов. Таким образом, в данном исследовании продемонстрирована низкая частота инвазивных бактериальных инфекций у детей с лихорадкой и неустановленным источником инфекции. Биомаркеры воспаления (прокальцитонин и С-реактивный белок) могут быть полезными в диагностике инвазивных бактериальных инфекций у такого рода пациентов. Hubert-Dibon G., Danjou L., Feildel-Fournial C., Vrignaud B., Masson D., Launay E., Gras-Le Guen C. Procalcitonin and C-reactive protein may help to detect invasive bacterial infections in children who have fever without source. Acta Paediatr. 2018 Jan 31.

57 прокальцитонин, С-реактивный белок, дети, биомаркеры воспаления, лихорадка и неустановленный источником инфекции, инвазивные бактериальные инфекции

