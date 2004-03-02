Вспышка норовирусной инфекции в Пхёнчхане

Представители Оргкомитета XXIII Зимних олимпийских игр в Пхенчхане на прошлой неделе обсуждали мероприятия, направленные на предотвращение распространения норовируса после того, как Корейским центром по контролю и профилактике заболеваний были подтверждены несколько десятков новых случаев норовирусной диареи.

Распространение норовируса началось после церемонии открытия Зимних олимпийских игр 9.02.2018, когда более 1200 человек службы безопасности олимпиады были помещены в карантин. В связи с этим оргкомитет был вынужден произвести замену сотрудников службы безопасности личным составов вооруженных сил.

Отмечалось резкое увеличение числа случаев норовирусной инфекции в Пхенчхане за первую неделю (32 случая во вторник, 54 — в среду и 128 — в четверг), причём большинство зарегистрировано у представителей службы охраны олимпийских игр.

Напомним, что вспышка норовирусной инфекции в августе 2017 г. в Лондоне на Чемпионате мира по лёгкой атлетике привела к тому, что из-за заболевания несколько спортсменов были отстранены от участия в соревнованиях.

В Пхенчхане до настоящего момента не было отмечено случаев заболевания среди спортсменов, несмотря на очень высокую контагенозность вируса. Менее десяти вирусных частиц достаточно, чтобы при попадании в ЖКТ здорового взрослого человека вызвать заболевание. Вирусы могут длительно сохранять инфекционные свойства на различных поверхностях и устойчивы к дезинфектантам в обычной концентрации. Основной механизм передачи возбудителя — фекально-оральный, реализуемый контактно-бытовым, пищевым и водным путями передачи. Норовирусная инфекция (один из вариантов диареи путешественников) проявляется симптомами со стороны ЖКТ (рвота, диарея, лихорадка) и характеризуются быстрым течением.

На данный момент в Пхенчхане проводится эпидемиологическое обследование с целью выявить источник инфекции. В частности, проверялось качество водопроводной воды и продуктов, а также обследовался обслуживающий персонал. Больные, заразившиеся норовирусом, уже выявлены среди сотрудников пищеблока в медиадеревне Олимпийских игр. Южнокорейские власти проводят обследование персонала пищеблоков и торговых точек, взяты анализы пищевых продуктов и воды. Перед Играми результаты проверок на наличие вируса оказались отрицательными.

Оргкомитет разослал письма, в том числе журналистам, об опасности заражения вирусом, но запрета выходить из гостиниц нет. Оргкомитет олимпиады рекомендует соблюдать правила гигиены, пить только кипячёную или бутилированную воду и не употреблять пищу, купленную у продавцов на улице.

Reuters Health Information © 2018 2018 Olympics-IOC Discussing Norovirus Outbreak, More Cases Reported.

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